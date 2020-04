Corona sorgt für blitzblanke Schulen und Kitas in Oberhausen

Schulen und Kindergärten sind wegen der Corona-Pandemie noch immer geschlossen. Schüler und Lehrer sind daheim. E-Learning ist angesagt. Doch in den Schulen und Kitas von Oberhausen herrscht deshalb seit Mitte März keineswegs absolute Stille: Frühjahrsputz ist angesagt!

Die schmucke Aula der Anne-Frank-Realschule an der Goebenstraße in Alt-Oberhausen wurde sorgfältig grundgereinigt. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Normalerweise gibt es so einen Frühjahrsputz nicht, denn es ist eigentlich üblich, dass die Reinigungsteams der OGM und beauftragter Firmen in der letzten Woche der Sommerferien anrücken. Dann ist allerdings in kürzester Zeit jede Menge zu tun an den zahlreichen Schul- und Kita-Standorten in Oberhausen.

Reinigungsmittel mit Alkohol zur Desinfizierung

Die coronabedingte Ruhe an Schulen und Kitas bietet jetzt die einmalige Gelegenheit, den Zeitraum für die Reinigungen auszudehnen und dabei besonders gründlich ans Werk zu gehen. Im Fachvokabular der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) heißt das: erweiterte Unterhaltsreinigungen; und das geschehe „tippitoppi“, wie OGM-Sprecher Alexander Höfer griffig formuliert. Alkoholhaltiges Reinigungsmittel komme zum Einsatz, so dass eine desinfizierende Reinigungsleistung gewährleistet sei.

Nun können in den Schulen und Kitas, aber auch in anderen öffentlichen Gebäuden wie etwa der Willy-Jürissen-Sporthalle auch jene Bereiche gereinigt werden, die bei den regelmäßigen Putzaktionen zeit- und personalbedingt oft nicht auf dem Programm stehen: Tische, Fensterbänke, Handläufe und Türgriffe, auch Duscharmaturen und Fliesen zählen dazu; in den Sporthallen ebenfalls die Geräteräume, die jetzt komplett ausgeräumt und geputzt werden können. Zudem wird säubern die Hausmeister das Außengelände mal so richtig gründlich..

Info OGM telefonisch erreichbar Auch wenn der Publikumsverkehr bei der OGM im Technischen Rathaus Sterkrade coronabedingt ruht, ist die OGM weiterhin ansprechbar. Das unterstreicht Geschäftsführer Hartmut Schmidt. Grundsätzlich sind die Dienstleistungsbereiche der OGM sowohl im Technischen Rathaus als auch auf dem Zentralen Betriebshof in Buschhausen erreichbar. Die Ansprechpartner und deren Telefonnummern finden sich auf der Internetseite www.ogm.de (Telefonnummer 0208-594-5 oder per Mail an: ogm@ogm.de).

Apropos: Keine Stille an den Schulen. Bei unserem Rundgang vor Ort treffen wir in der Anne-Frank-Realschule in Alt-Oberhausen Direktorin Ursula Niemann. Sie ist – wie andere Schulleiter – regelmäßig an ihrer Schule präsent, hält den Kontakt zum Kollegium und beantwortet Anfragen von Eltern. Ihre Lehrerkollegen werfen aus dem Homeoffice schon den Blick auf die zweite Aprilhälfte, auf die Tage nach den Osterferien, wenn möglicherweise der Betrieb an den Schulen und Kitas im gesamten Land wieder anläuft. Dann wird in kürzester Zeit wohl jede Menge zu organisieren sein.

Auch der Geräteraum der Willy-Jürissen-Sporthalle konnte jetzt komplett ausgeräumt und gesäubert werden. Foto: Jörg Schimmel / FFS

Ursula Niemann freut sich jedenfalls über die Reinigungsaktion an ihrer Schule. Sie blickt auf die gläsernen Durchgangstüren im Erdgeschoss des Gebäudes an der Goebenstraße und lobt: „Alles supersauber und glasklar!“ Ein besonderes i-Tüpfelchen: Sogar das Lehrerzimmer glänzt.

Eine ziemlich vertrocknete Topfpflanze

Ein einziger, kleiner Tadel ist – allerdings mit einem Augenzwinkern – doch fällig: In einem der blinkenden Klassenzimmer entdecken wir eine Topfpflanze, die leider von ihrem Besitzer – wir vermuten mal: ein Lehrer oder eine Lehrerin – vergessen wurde und während der Corona-Pause keinen einzigen Tropfen Wasser mehr bekommen hat. Das gute Stück ist ziemlich vertrocknet und wohl nicht mehr zu retten. Hier ist grüner Ersatz gefragt, wenn’s an der Schule wieder losgeht.