Sportanlagen wie der Sportplatz an der Mellinghofer Straße dürfen ab sofort wieder für den Trainingsbetrieb öffnen – unter bestimmten Bedingungen.

Corona-Lockerungen Corona: Sportplätze in Oberhausen ab sofort wieder offen

Oberhausen. Sportler dürfen ab sofort wieder die öffentlichen Sportplätze betreten. Doch der Trainingsbetrieb darf nur unter strengen Auflagen stattfinden.

Das Training auf den öffentlichen Sportplätze n darf ab sofort wieder stattfinden. Die Stadt hat auf die am Donnerstag, 7. Mai, in Kraft getretene und geänderte Corona-Schutzverordnung reagiert und das Betretungsverbot der städtischen Sportfreianlagen aufgehoben.

Sport ist wieder erlaubt, aber mit Einschränkungen

Die Freigabe der Freiluft-Sportstätten ist allerdings mit weiteren Auflagen verbunden. So weist die Sportverwaltung darauf hin, dass eine Nutzung der Anlagen zur Durchführung des Sport- und Trainingsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport nur dann möglich ist, wenn dieser kontaktfrei erfolgt und geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz sowie zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) sichergestellt sind.

Duschen und Umkleiden bleiben zu

Untersagt sind bis auf Weiteres die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer. Freizeitsportler müssen also bereits im Trainingsdress zum Platz kommen und die Fans zu Hause lassen. Auch Kinder unter zwölf Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen die Sportstätten betreten.

Vereins- und Schulsport in geschlossenen Räumlichkeiten entfällt weiterhin. Die Hallenbäder bleiben voraussichtlich bis Ende Mai zu. Oberhausener Sportvereine begrüßten die Entscheidung von Bund und Ländern, den Sportbetrieb langsam wieder aufzunehmen.