Nahverkehr Corona: Stoag hebt Vordereinstieg in Bussen auf

Oberhausen. Wegen Corona ist ein Buseinstieg in Oberhausen ab Samstag, 14. März, nur noch über die hinteren Türen möglich. Die Ticketpflicht bleibt.

Die Stoag hebt ab Samstag, 14. März, den Vordereinstieg für Busse auf, um die Fahrer vor einer möglichen Coronavirus-Infektion zu schützen – Fahrgäste können in Oberhausen dann nur noch an der zweiten und dritten Tür einsteigen. Ein Ticketverkauf über den Busfahrer findet nicht mehr statt, die Fahrscheinpflicht bleibt aber bestehen.

In seiner Pressemitteilung bittet der Verkehrsbetrieb die Fahrgäste stattdessen, Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. Dazu gehören Kundencenter, Automaten oder verschiedene Apps wie zum Beispiel die VRR-App. Für am Automaten erworbene Tickets gilt: Diese sind bereits entwertet.

Stoag will mit Maßnahme ÖPNV in Oberhausen aufrecht erhalten

„Ziel und Zweck dieser Maßnahme ist, den ÖPNV aufrecht zu halten, um in dieser schwierigen Phase mobil zu bleiben“, heißt es in der Mitteilung. Der Maßnahme schließen sich weitere Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet an: Bogestra, die Ruhrbahn und die Vestische lassen die Vordertür ebenfalls ab Samstag geschlossen.

Darüber hinaus weist die Stoag in ihren Bussen weiter darauf hin, Tipps wie Husten und Niesen in die Armbeuge zu beherzigen. Jede Nacht unterzieht der Verkehrsbetrieb außerdem alle Busse einer gründlichen Reinigung mit Desinfektionsmittel.

