Corona: Türkische Gemeinde Oberhausen näht Schutzmasken

Weil es in den Krankenhäusern und bei Pflegeeinrichtungen an Schutzmasken mangelt, setzen sich vielerorts Menschen an ihre Nähmaschinen und fertigen den so dringend benötigten Nase-Mund-Schutz. Diese Solidarität, die zu den positiven Effekten der Corona-Krise gehört, geht nun auch von der Türkischen Gemeinde Oberhausen aus. Mitglieder der Gemeinde wollen in den nächsten Wochen eine große Stückzahl an Masken für den professionellen Gebrauch herstellen. Unterstützung bekommen sie dabei vom Johanniter Krankenhaus.

Für den Kulturverein, der sich seit 34 Jahren in Oberhausen religionsübergreifend sozial engagiert und schon diverse Spendenaktionen durchgeführt hat, war mit Ausbruch der Pandemie schnell klar, dass auch die Türkische Gemeinde helfen muss. "Meine eigene Tochter ist Ärztin in einer gynäkologischen Praxis", berichtet Metin Şenocak, Vorsitzender und Gründer der Gemeinde.

Türkische Gemeinde und Johanniter Krankenhaus arbeiten zusammen

"Als sie mir davon erzählt hat, dass in der Praxis keine Schutzmasken mehr zur Verfügung stehen, mit denen sie ihre Gesundheit und die der Patienten schützen kann, ist mir klar geworden, wie katastrophal die Zustände jetzt schon sind."

Şenocak wollte helfen, wusste aber nicht wie. Über verschiedene Kontakte geriet er an die Klinik für Bronchial- und Lungenheilkunde des Johanniter Krankenhauses in Sterkrade. Denn dort hatte die engagierte Chefarzt-Sekräterin Rita Hankel bereits eine Näh-Aktion im privaten Umfeld gestartet und für Ärzte und Pfleger Masken gefertigt. Offenbar kamen genau die richtigen Helfer zusammen. Denn in dieser Woche nimmt das Vorhaben nun richtig Fahrt auf.

Profi-Schneider stellen auf Maskenproduktion um

"In unserer Gemeinde haben sich drei Schneider gemeldet, die jeweils eine Änderungsschneiderei führen", berichtet Metin Şenocak. Profi-Schneider wie Metin Tokaci aus Osterfeld (Foto) wollen nun mal nicht Hosen und Hemden umnähen, sondern ehrenamtlich auf Mundschutz-Produktion umstellen. "Unterstützt werden sie von zehn Frauen aus der Gemeinde, die sehr gut mit der Nähmaschine umgehen können und von zu Hause aus arbeiten wollen", so Şenocak.

Das Material dafür stellt das Johanniter Krankenhaus. "Die Türkische Gemeinde wird von uns mit Stoffballen und Nähmaterial versorgt", erklärt die Lungenklinik-Sekretärin Rita Hankel. "Das ist ein waschbarer Baumwollstoff. Die Masken sollen wieder verwendbar sein." Auch das Schnittmuster liefert das Krankenhaus, damit es den Hygiene-Anforderungen entspricht. So muss etwa ein biegsamer Draht eingenäht werden, damit die Maske dicht über der Nase sitzt. Die erste Stofflieferung soll noch diese Woche über den Kurierdienst des Johanniter Krankenhaus erfolgen.

Krankenhaus benötigt Masken für den Ernstfall

Hankel geht davon aus, dass die Oberhausener Gemeinde mit ihrem Stoffballen dann etwa 1000 Masken fertigen kann. Diese werden dann wieder vom Krankenhaus abgeholt. Ein weiterer Ballen geht außerdem an eine Türkische Moschee nach Duisburg, die ebenfalls ihren Beitrag leistet.

Laut Hankel soll der Mundschutz in der Lungenklinik aber erst im absoluten Notfall zum Einsatz kommen. "Wir fertigen auf Vorrat, damit wir im Ernstfall darauf zurückgreifen können." Derzeit greife die Abteilung auf den eigenen Bestand des Klinikverbundes der Evangelischen Kliniken Niederrhein zurück, zu dem das Johanniter Krankenhaus gehört. Damit sei man noch weitestgehend versorgt.

Die Türkische Gemeinde hofft nun auf Nachahmer der Aktion. "Wir haben Möglichkeiten, noch für weitere Krankenhäuser zu fertigen. Unsere Schneider stehen dazu gerne bereit", sagt Metin Şenocak. Wenn es nach ihm ginge, sollen die Nähmaschinen auch in den nächsten Wochen nicht still stehen − damit nicht irgendwann das Gesundheitssystem still steht.

Kontakt zur türkischen Gemeinde

Arztpraxen, Krankenhäuser und alle weiteren interessierten Einrichtungen, die dieser Tage Atemschutzmasken benötigen, um das Corona-Infektionsrisiko zu verringern, können sich an den Vorsitzenden der Türkischen Gemeinde Oberhausen, Metin Şenocak, wenden. Per E-Mail an: azizmetinsenocak@yahoo.de.

Eine Anleitung wie man einen Mundschutz für den privaten Gebrauch ganz ohne Nähmaschine machen kann, gibt es auf: shorturl.at/jrzBS.

Daneben findet sich eine sehr gute Schutzmasken-Nähanleitung (auch in verschiedenen Sprachen) von der Stadt Essen auf www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html.

