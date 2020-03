Coronavirus: Auch diese Veranstaltungen fallen aus

Sänger Davin Herbrüggen wollte am 27. März im Theater Oberhausen für Waisenkinder in der Ukraine singen – doch auch dieses Konzert ist angesichts der Coronavirus-Pandemie jetzt abgesagt worden.

Oberhausen. Konzerte, Reisen, Wanderungen – immer mehr Veranstalter in Oberhausen sagen angesichts der Coronavirus-Pandemie bis auf Weiteres alles ab.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Ausbreitung des Coronavirus fallen jetzt auch folgende Veranstaltungen aus:

Im Zusammenhang mit den Absagen im Theater Oberhausen wird auch das Charity-Konzert des Vereins „Oberhausen hilft“ am 27. März, um 18 Uhr im Großen Haus entfallen. Der Oberhausener Superstar-Gewinner Davin hatte dort ein Benefiz-Konzert für Waisenkinder in der Ukraine geben wollen. Aufgrund der derzeitigen aktuellen Situation, so die Veranstalter, kann noch kein neuer Termin genannt werden.

Katholisches Ferienwerk will ältere Teilnehmer schützen

Das Katholische Ferienwerk Oberhausen (KFO) sagt alle Reisen, Fahrten und Aufenthalte im In- und Ausland ab. Dies betrifft zunächst den Zeitraum bis einschließlich 19. April. Insgesamt sind es 13 Reisen, die ausfallen, unter anderem nach Mallorca, Barcelona und Ischia im Ausland sowie Rügen und Graal-Müritz an der deutschen Ostsee. Betroffen sind davon rund 230 Personen.

Viele Reisen sind generationenübergreifend und würden für die älteren Teilnehmer nun ein besonderes Risiko darstellen. Kosten entstehen den KFO-Kunden keine. Der Betrieb am Sitz des Vereins an der Fahnhorststraße in Oberhausen soll aber aufrechterhalten werden.

Auch Nabu und SGV Oberhausen sagen alles ab

Der Nabu Oberhausen sagt alle Veranstaltungen und Arbeitsgruppensitzungen sowie die Jahreshauptversammlung 2020 im Frühling ab. Auch alle Wanderungen und Veranstaltungen des SGV Oberhausen fallen bis auf Weiteres aus.