Coronavirus: Barmer Oberhausen schließt Geschäftsstellen

Oberhausen Zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern schließt die Barmer Ersatzkasse ab sofort auch in Oberhausen alle Geschäftsstellen

Angesichts der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus schließt die Barmer bundesweit alle 400 Geschäftsstellen - auch die in Oberhausen.

Die Ersatzkasse orientiert sich damit an den drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens von Bund und Ländern. „Als große Krankenkasse mit rund 9 Millionen Versicherten und 15.000 Mitarbeitern stehen wir in der besonderen Verantwortung, einen Beitrag zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung zu leisten und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen", sagt Prof. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der Barmer.

Für den Kundenservice stünden zahlreiche alternative Kontaktwege zur Verfügung. Eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung werde über das Telefon, via E-Mail und Internet gewährleistet. Sollte in Einzelfällen trotzdem eine persönliche Beratung vor Ort erforderlich sein, könne nach vorheriger telefonischer Absprache ein Termin in einer Geschäftsstelle vereinbart werden. Die Service-Hotline 0800 333 1010 ist bei allen Anliegen rund um die Uhr zu erreichen. Eine Übersicht über alle Kontaktmöglichkeiten gibt es unter der Internet-Adresse: www.barmer.de/a000002