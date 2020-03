Coronavirus lähmt die Oberhausener Baustellen der Stadt

Auf dem Gelände der abgerissenen Hauptschule Eisenheim an der Erikastraße im Osterfelder Stadtbezirk entsteht gerade eine neue Grundschule für die nahen Robert-Koch-Schüler, den dringenden Notstand an Kita-Plätzen in Oberhausen sollen eigentlich mehrere neu gebaute Kitas und Kita-Anbauten reduzieren – doch zunehmend gerät die Arbeit auf den aktuell über 120 größeren und kleineren Baustellen der Stadt durch die Coronavirus-Krise in Gefahr.

Gelenkt werden die Baustellen seit vielen Jahren von der hundertprozentigen Stadttochter Oberhausener Gebäudemanagement OGM (GmbH). „Es ist schon jetzt klar, dass sich die Fertigstellung der Bauarbeiten deutlich verzögern wird – mit erheblichen Folgen für Schüler und Kindergarten-Kinder sowie deren Eltern“, sagt OGM-Geschäftsführer Hartmut Schmidt.

Mehrere Gründe für Verzögerungen auf den Baustellen

Die Verzögerungen durch die Coronavirus-Krise hätten gleich mehrere Gründe: So erreichen ihn bereits Behinderungsanzeigen, weil Beschäftigte der beauftragten Baufirmen durch die Schul- und Kitaschließungen ausfallen, um ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Eine Behinderungsanzeige vermeldet ein Baubetrieb als Hinweis, dass vertragliche Fertigungsfristen voraussichtlich nicht erfüllt werden können. Zum anderen befürchtet Schmidt, dass ganze Baufirmen in Quarantäne gesetzt werden und damit ausfallen, wenn bei einem Arbeiter der Coronavirus nachgewiesen wird.

Info Das alles erledigt die Stadttochter OGM Das umfangreiche Aufgabenspektrum der hundertprozentigen Stadttochter Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) umfasst Baumaßnahmen, Reinigung der Schulen, Kitas und städtischen Büros, die Energieversorgung der städtischen Gebäude, die Pflege und den Betrieb der städtischen Friedhöfe, die Pflege der städtischen Sport- und Grünanlagen sowie den Betrieb von Sport- und Freizeitbädern. „Mit der Durchführung dieser Leistungen deckt die OGM seit Jahren einen großen Bereich der von der Stadt Oberhausen wahrzunehmenden Aufgaben ab“, heißt es im aktuellen Beteiligungsbericht des Rathauses. 2018 machte die OGM einen Umsatz von 95 Millionen Euro und wies einen Erlös aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 1,6 Millionen Euro aus. Sie soll Anfang 2021 als Eigenbetrieb des Rathauses wieder rekommunalisiert werden.

Aber den OGM-Chef Schmidt treibt ein grundsätzliches Praxis-Problem um. Zwar seien auch Baufirmen angehalten, die Hygiene- und Abstandsregeln gegen die Ausbreitung des Virus einzuhalten. Doch: „Wer den praktischen Alltag von Beschäftigten kennt, weiß, dass der Zwei-Meter-Abstand nicht ständig einzuhalten ist – weder in der Teeküche bei Angestellten im Büro noch auf der Fahrt zweier Monteure im Transporter zur Baustelle oder auf der Baustelle bei den Aufgaben selbst, wo Leute gemeinsam anpacken müssen.“

OGM-Geschäftsführer hält Ausgangssperre für sinnvoll

Schmidt hält deshalb zügig weitergehende Einschnitte für die Bevölkerung für erforderlich – er ist überzeugt davon, dass selbst eine strenge Ausgangssperre sinnvoll und notwendig ist, die bereits Frankreich, Spanien und Italien verhängt hat. „Wenn wir auf den Baustellen und in den Unternehmen einfach so weiterarbeiten lassen, dann bekommen wir das Virus nicht in den Griff.“

Bei einer Ausgangssperre dürfen Bürger ihr Haus verlassen, wenn sie zum Arzt gehen, Lebensmittel einkaufen oder zur Arbeit müssen. Die Betriebe könnten nach Angaben des OGM-Geschäftsführers bei einer Ausgangssperre zwar nur noch auf wenigen Baustellen arbeiten, etwa mit einzelnen Bauarbeitern, die getrennt zur Baustelle fahren, aber sie hätten zugleich auch Anspruch auf Erstattung von Einnahmeausfällen nach dem Infektionsschutzgesetz.

OGM-Notdienst wie zu Weihnachten?

Für alle OGM-Beschäftigten, deren Zentrale im Technischen Rathaus Sterkrade sitzt, schlägt er vor, komplett auf Notdienst wie zu Weihnachten umzuschalten – für einige Wochen. In dieser Zeit würden dann allerdings weder Parks oder Friedhöfe gepflegt noch Grünzüge am Straßenrand gereinigt.