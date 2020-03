Coronavirus: Mütter sorgen sich um die Betreuung der Kinder

Auch auf dem Kinderspielplatz im Kaisergarten sind das Coronavirus und seine Folgen für das öffentliche Leben in Oberhausen ein großes Thema. Besonders junge Mütter haben jetzt auch noch Betreuungsprobleme für ihre Kinder. Denn Schulen und Kindergärten bleiben auch in Oberhausen ab Montag, 16. März, geschlossen. Nur in Notfällen können Kinder am Montag und Dienstag noch zur Schule geschickt werden. Lehrer haben an diesen beiden Tagen noch eine Anwesenheitspflicht.

Doch zurück zum Kaisergarten: Zwei Freundinnen aus Herne sitzen mit ihren beiden Kindern auf einem Hügel beim Picknick. „Wir sehen das locker, wir sind jung“, sagt eine 33-Jährige, die ihren Namen nicht nennen möchte. Anfang kommender Woche habe die Kita ihrer Tochter ja noch zwei Tage geöffnet, auch dort aber nur für Notfälle wie sie als berufstätige Mutter. Danach werde an ihrem Arbeitsplatz in der öffentlichen Verwaltung eine Kinderbetreuung eingerichtet. „Wenn das nicht wäre, hätte ich ein Problem.“

Im Kaisergarten war am Samstag weniger los als sonst, vor allem bei dem schönen Wetter. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Genau das hat Susanne Arns (41) aus Mülheim-Heißen. Tochter Lara (8) turnt an einer Stange. „Noch kann Lara in den offenen Ganztag. Aber danach muss ich mich kümmern.“ Sie könne sie mitnehmen an ihren Arbeitsplatz, eine Zahnarztpraxis. „Aber bei uns ist das Infektionsrisiko naturgemäß noch viel größer“, gibt sie zu bedenken. Vielleicht könne sie Lara irgendwo unterbringen, weil sie in einem medizinischen Beruf tätig ist. „In meinem Beruf darf ich einfach nicht ängstlich sein“, sagt sie. Sie wisse aber von älteren Leuten, die sehr verunsichert seien und sogar Besuche absagen würden.

Und das ist wohl auch besser so. Darauf haben nicht nur Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, sondern auch Bundeskanzlerin Angela Merkel immer wieder hingewiesen. Auch Virologen hatten immer wieder gemahnt, dass insbesondere Großeltern nun auf keinen Fall als Betreuungspersonen einspringen sollten. Denn gerade ältere Menschen zählen zu der Risikogruppe, bei der die Erkrankung immer wieder sehr schwer verlaufen ist.