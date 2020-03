Coronavirus: Oberhausener Schüler dürfen erkältet zur Schule

Oberhausen. Im jetzigen Stadium der Coronaviren-Verbreitung will Oberhausen den Schulen nicht verordnen, Schüler mit Schnupfen vom Unterricht fernzuhalten.

Im Gegensatz zum Duisburger Schulamt erteilt die Stadt Oberhausen den Schulen im Stadtgebiet keine Anordnung, Schüler schon bei bloßen Erkältungssymptomen wie Schnupfen, Heiserkeit und Husten vom Unterricht auszuschließen und nach Hause zu schicken.

Schuldezernent Jürgen Schmidt hält eine solche Aufforderung nach Absprache mit Medizin-Fachleuten im jetzigen Stadium der Coronaviren-Verbreitung für übertrieben und nicht zielführend. „Wir überlegen solch eine Anordnung nicht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler mit Erkältungssymptomen tatsächlich den Coronavirus in sich trägt, äußerst gering ist. Die Quote liegt hier bei 0,1 Prozent.“ Bei einer generellen Marschroute, keine Schnupfen-Schüler mehr in Schulen zuzulassen, würden viel zu viele Kinder und Jugendliche völlig grundlos vom Unterricht ausgeschlossen.

Neunjähriger Grundschüler in Quarantäne

Weil sich nun ein neunjähriger Grundschüler mit seiner alleinerziehenden Mutter zu Hause in Quarantäne befindet, erreichen die Stadt und die Redaktion einige Anfragen von Eltern, die Sorge haben, ihr Kind könnte sich bei dem Jungen angesteckt haben. Schuldezernent Jürgen Schmidt beruhigt: „Wir haben den Fall gemeinsam intensiv geprüft. Es besteht kein Grund, die Schulklasse des Jungen in Quarantäne zu nehmen oder gar bei allen Coronatests durchzuführen.“

Die Quarantäne des Schülers sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, weil der neunjährige Schüler zwei bis drei Mal Kontakt mit einer Duisburger Person mit bestätigter Coronainfektion hat. „Der Schüler zeigt keinerlei Erkrankungssymptome, wir haben zwei Mal täglich zu ihm Kontakt.“ Bei ihm werde regelmäßig Fieber gemessen. Der Schüler sei zudem in dieser Woche nur einmal in der Schule gewesen.

Ein Test auf Corona ist nach Angaben von Amtsarzt Dr. Henning Karbach nur sinnvoll, wenn die Viren Symptome ausgelöst haben, da erst dann eine ausreichende Zahl an Viren für den Test vorhanden sei. Den Namen der Schule will die Stadt Oberhausen nach Aussage von Schmidt nicht veröffentlichen. „Wir wollen vermeiden, dass eine völlig unnötige Hysterie ausgelöst wird.“

Bisher gibt es in Oberhausen noch keinen bestätigten Corona-Erkrankungsfall, sondern nur drei Personen in Quarantäne, bei denen der Verdacht besteht, sie könnten Corona entwickeln.