Coronavirus: Stadt Oberhausen schränkt Publikumsverkehr ein

Oberhausen. Ab sofort sind Behördengänge nur noch nach einer Terminvereinbarung möglich. Damit will die Stadt Oberhausen Bürger und Mitarbeiter schützen

Damit die Stadtverwaltung Oberhausen weiterhin handlungsfähig bleibt, hat der Krisenstab in Abstimmung mit Oberbürgermeister Daniel Schranz beschlossen, zum Schutz der Bürger, aber auch der Mitarbeiter der Verwaltung den ungesteuerten Besuch in allen städtischen Bereichen mit Publikumsverkehr einzustellen.

Angelegenheiten persönlich zu regeln, ist ab Montag, 16. März, ausschließlich nach einer Terminvereinbarung möglich. Diese muss entweder telefonisch oder per E-Mail erfolgen. In absoluten Notfällen für eine kurzfristige Terminierung besteht die Möglichkeit, über den zuständigen Bereich per E-Mail oder Telefon Kontakt aufzunehmen. Eine übersichtliche Darstellung der Ansprechpartner und E-Mail-Adressen werden in Kürze bekanntgegeben. Bis auf weiteres sind die zuständigen Ansprechpartner auf der Homepage www.oberhausen.de/de/index/rathaus.php zu finden.