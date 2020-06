Deep Purple rocken erst in 16 Monaten Oberhausens Arena

Donnernde Bässe, alterslos: Roger Glover zupft hier die dicken Saiten während des Arena-Konzertes am 13. November 2015 in Oberhausen.

Oberhausen. Statt am 17. Oktober 2020 beehren Ian Gillan und Co die König-Pilsener-Arena am 11. Oktober 2021. Bereits gekaufte Karten bleiben gültig.

Alter lehrt Gelassenheit – das scheint selbst für Hardrocker zu gelten: Glaubt man älteren Interviews, dann hätten sich Deep Purple – mit vier Musikern jenseits der 70 – schon längst auf purpurfarbenen Altersruhesitzen entspannen dürfen. Doch dann wird Corona-bedingt die bereits üppig verlängerte Abschiedstournee um ein weiteres Jahr verlegt.

Als im Winter der Vorverkauf bereits auf Hochtouren lief, firmierten jene drei Hallen-Shows, eingeschoben als Zugabe zu den höchst erfolgreichen Sommer-Freilicht-Konzerten 2019, noch als Teil der „Long Goodbye“-Tour. Jetzt nennen die Hardrock-Veteranen ihre kommenden Konzerte ungleich dynamischer „Whoosh!“ – und statt am 17. Oktober 2020 beehren Ian Gillan und Co die König-Pilsener-Arena am 11. Oktober 2021. Möge sich der dann 76-jährige Sänger sich bis dahin seine markerschütternde Stimme bewahrt haben.

Mit 76 zurück ins Rampenlicht: Ian Gillan, seit der 1992er Wiedervereinigung seiner Band erneut die markige Stimme von Deep Purple. Foto: Ralph Goldmann / dpa picture alliance

Neben den noch unbekannten Liedern aus dem am 7. August heransausenden 21. Studioalbum „Woosh!“ hoffen die geduldigen Fans dann auf ein Repertoire mit Publikumsfavoriten sowie die eine oder andere Song-Überraschung aus einer seit über einem halben Jahrhundert andauernden Karriere. Zu den Titel-Kandidaten mit den besten Chancen zählen „Highway Star“, „Pictures of Home“, „Lazy“, „Black Night“ sowie natürlich der Evergreen „Smoke on the Water“ – mit jenem Gitarrenriff, das Musikalienhändler seit Jahrzehnten zur Haushaltspackung Baldrian greifen lässt.

Veteranen entdecken neue Spielfreude

Wichtig: Die für die Termine 2020 gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit! Die geschichtsträchtigen Deep Purple hatten sich mit ihren Auftritten bis zum Corona-Lockdown Bestnoten erworben: Ian Gillan, Bassist Roger Glover, Schlagzeuger (und einziger „Ur-Purple“ seit Anbeginn) Ian Paice, Steve Morse als „Youngster“ an der Gitarre und Organist Don Airey strotzten geradezu vor Spielfreude.

Deshalb nutzten sie 2019 auch die Gunst der Stunde und nahmen in den Pausen der „Long Goodbye“-Tour ihr neuestes Werk auf. Anschließend wurden wieder die Koffer gepackt und weiter ging’s auf den Bühnen dieser Welt. Beispielhaft für viele positive Konzertkritiken zitiert der Veranstalter das Portal „Northeast Rock Review“ vom Oktober 2019: „Diese fünf Musiker live zu erleben, ist ein erinnerungswürdiges, einzigartiges Erlebnis. Sie sind wahre Spitzenkönner.“

Tickets von 65,20 Euro bis 99,70 Euro gibt’s bei den bekannten Vorverkaufsstellen, online-Bestellungen über handwerker-promotion.de.