Der Wertstoffhof nimmt wieder Grünschnitt und Bauschutt an

Grünschnitt kann auch an der WBO-Annahmestelle auf dem Parkplatz P4 an der Max-Eyth-Straße abgegeben werden. Vor der Corona-Kontaktsperre halfen die Mitarbeiter – wie hier auf unserem Archivbild zu sehen ist – beim Ausladen. Doch das ist jetzt verboten.

Oberhausen. Ab dem 15. Juni nimmt der Wertstoffhof wieder Grünschnitt und Bauschutt an. Die WBO geht damit einen weiteren Schritt in Richtung Normalität.

Grünschnitt und Bauschutt können ab 15. Juni wieder am Wertstoffhof (WSH) an der Buschhausener Straße abgeben werden. Darauf weist die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO) hin.

„Gerade Bauschutt und Grünschnitt sind aufgrund der kostenfreien Abgabe in Oberhausen die Posten mit den größten Mengen“, erklärt WBO-Betriebsleiter Arndt Mothes. Damit gibt es jetzt zusätzlich zu den Annahmestellen Max-Eyth-Straße (P4) und Gabelstraße / Zum Ravenhorst übergangsweise eine dritte Möglichkeit, um Grünschnitt zu entsorgen.

Im Rahmen der Öffnung des Wertstoffhofs reduzieren sich die Annahmezeiten an der Max-Eyth-Straße (P4). Diese sind künftig (nur für Grünschnitt) montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 16.30 Uhr zu erreichen. An der Gabelstraße / Zum Ravenhorst richtete die WBO bereits Anfang April eine weitere Annahmestelle ein. Dort können montags bis samstags von 9 Uhr bis 16.30 Uhr kostenfrei Grünschnitt, Bauschutt und Sperrmüll abgegeben werden.

Großbaustelle an der Buschhausener Straße

„Die Großbaustelle an der Buschhausener Straße stellt auch uns vor Herausforderungen“, erklärt Geschäftsführer Karsten Woidtke. „Mit dem Standort an der Gabelstraße möchten wir das Verkehrsaufkommen in Buschhausen entzerren und können nur jedem empfehlen, diese Option zu nutzen.“ Um die Abgabestelle attraktiver zu gestalten, wurde der Einfahrtsbereich umgebaut. Die Anzahl der Container wurde erweitert, Ein- und Ausfahrt getrennt, so dass künftig im Rundkurs das Gelände besser angefahren und auch wieder verlassen werden kann.

Gerade von 9 bis 11 Uhr komme es immer wieder zu langen Staus an den Annahmestellen. Deshalb bittet die WBO, diese Zeiten möglichst zu umgehen. „In der Mittagszeit und nach 15 Uhr, ist die Lage deutlich entspannter“, weiß Arndt Mothes.

Wer an der WBO-Annahmestellen anliefern möchte, sollte eine Mund-Nasen-Maske tragen und den nötigen Abstand halten. Darüber hinaus kann nur eine gewisse Anzahl an Fahrzeugen gleichzeitig anliefern. Pro Fahrzeug sind maximal zwei Personen zugelassen. Wichtig: Die WBO akzeptiert auf dem Wertstoffhof nur Kartenzahlung. Außerdem helfen die WBO-Mitarbeiter aufgrund des bestehenden Kontaktverbotes nicht beim Ausladen. Abfälle dürfen nur Oberhausener Privatleute abgeben. Gewerbetreibende müssen sich an die privaten Entsorger wenden.