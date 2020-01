Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die nächsten Kneipengespräche

Die Brost-Stiftung fördert kulturelle und soziale Projekte im Ruhrgebiet, will aber nach eigener Aussage auch die Identität in der Region stärken.

Dem gilt vor dem Hintergrund eines nachlassenden Vertrauens in die Politik und ihre Fähigkeit, die Probleme der Menschen lösen zu können, auch ihr Projekt „Ruhrgebiet besser machen“.

Die nächsten Kneipengespräche in Oberhausen sind am Donnerstag, 23. Januar, im „Gdanska“, Altmarkt 3, am Mittwoch, 29. Januar, im Wohnpark Bebelstraße, Bebelstraße 35 in Lirich, und am Donnerstag, 30. Januar, bei „Heide im Gecko-Torhaus“, Vestische Straße 45 in Osterfeld, jeweils um 19 Uhr. Dazu ist jeweils die Anmeldung auf der Seite ruhrgebietbessermachen.de erforderlich – oder telefonisch unter 0201/74 99 36 16 bei Projektreferentin Jasmin Sandhaus.