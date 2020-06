Die Trauerhallen in Oberhausen sind wieder geöffnet

Oberhausen. Allerdings erlaubt ein strenges Reglement entsprechend der Corona-Schutzverordnung nur kleine Trauergesellschaften.

Die Trauerhallen der kommunalen Friedhöfe sind vom kommenden Montag, 8. Juni, an wieder geöffnet. Die Nutzung der Trauerhallen auf den kommunalen Friedhöfen Nordfriedhof, Westfriedhof, Ostfriedhof, Alstadener Friedhof und Landwehrfriedhof bleibt allerdings aufgrund der Corona-Schutzverordnung an Auflagen gebunden.

So sind der Sicherheitsabstand und die vorgegebenen Wege einzuhalten, heißt es in der Pressemitteilung der zuständigen OGM. In der Trauerhalle, auf dem Friedhof und während des Trauerzuges muss grundsätzlich ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Die Trauerhalle darf nur einzeln und mit ausreichendem Sicherheitsabstand betreten werden. Bei Betreten der Trauerhalle sind die an der Eingangstür bereitgestellten Desinfektionsmittel zu nutzen und das Tragen einer Atemschutzmaske ist erforderlich.

Nach der Trauerfeier verlässt erst die Trauergesellschaft die Halle

In der Trauerhalle werden die Stühle unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern aufgestellt. Trauergäste dürfen nur mit Mitgliedern desselben Hausstandes vor der Trauerhalle zusammenstehen und müssen ebenfalls einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Trauergästen von mindestens 1,5 Meter einhalten. Es stehen keine Stehplätze zur Verfügung. Die Emporen sind für Trauergäste gesperrt.

Es dürfen sich nur so viele Trauergäste in der Trauerhalle aufhalten, wie Sitzplätze unter Einhaltung der Abstandsregelung zur Verfügung stehen. Aufgrund der räumlichen Verhältnisse muss zur Gewährleistung des Mindestabstandes bei Sargbestattungen nach der Trauerfeier zunächst die Trauergesellschaft die Trauerhalle verlassen. Anschließend wird der Sarg oder die Urne herausgebracht.