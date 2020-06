Diebe berauben Oberhausenerinnen auf offener Straße

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht Zeugen, die Hinweise auf zwei Raubüberfälle in der vergangenen Woche in Tackenberg und Königshardt geben können.

Raub am helllichten Tag auf offener Straße: Zwei Oberhausenerinnen wurden am vergangenen Freitag (5. Juni) bzw. Samstag (6. Juni) Opfer von Dieben – blieben dabei aber glücklicherweise unverletzt. Die Polizei Oberhausen sucht jetzt Zeugen, die sich unter 0208-8260 oder per Mail (poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de) melden können.

Auf dem Tackenberger Postweg war am Freitag eine 73-Jährige unterwegs, als aus Richtung Innenstadt ein junger Mann mit einem roten Herrenrad angebraust kam. Er riss der Frau die Handtasche vom Handgelenk, in der Portemonnaie, Bargeld und Papiere lagen, und flüchtete auf der Holtener Straße. Sie schätzt den Dieb auf 18 bis 20 Jahre, südländisch aussehend, bekleidet gewesen sei er mit weißen Schuhen, einer blauen Jeanshose sowie schwarzer Jacke und Cap.

Raub auf der Kirchhellener Straße in Königshardt

Tags darauf erwischte es eine 25-Jährige auf der Kirchhellener Straße – in Höhe der Hausnummer 140 – in Königshardt. Erst schubste der Täter die junge Frau nach Angaben der Polizei hin und her, dann raubte der Jugendliche ihr die geöffnete Geldbörse aus der Hand. Der Dieb nahm die Bankkarte, schmiss das Portemonnaie auf den Boden und flüchtete in Richtung Shell-Tankstelle. Ihn beschreibt die Frau über die Polizei so: ungefähr 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß, vermutlich deutscher Herkunft, bekleidet mit einem schwarzen Hoodie ohne Aufschrift bzw. einer blauen Jeans.