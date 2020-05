Polizei Diebstahl in Büroräumen – Polizei startet Fotofahndung

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht Hinweise zu einem Paar, das mit einer zuvor gestohlenen Debitkarte auf Einkaufstour ging.

Nach einem Diebstahl aus Büroräumen in Oberhausen wurde eine der dabei entwendeten Debitkarten für Einkäufe in Geschäften der näheren Umgebung und auch in Mülheim/Ruhr eingesetzt.

Die Fahnder fragen: Wer kennt dieses Paar? Foto: Polizei / Presseportal

Bei einem dieser Einkäufe wurde ein mutmaßlicher Täter gemeinsam mit einer Frau videografiert. Das Duo stammt eventuell aus Oberhausen oder der näheren Umgebung. Die Polizei fragt nun: „Wer kann Angaben zur Identität der Verdächtigen machen?“

Kontakt: Polizei Oberhausen, KK 22, 0208 8260 oder poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de.