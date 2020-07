Don & Ray versetzen das Jazzkarussell in Schwung

Zeitlos gut: Don & Ray alias Norbert Hotz am Kontrabass und Rainer Lipski am Klavier.

Oberhausen. Vor dem Gdanska spielen Rainer Lipski und Norbert Hotz am 23. Juli ihr „Rockin’ in Rhythm“-Programm mit Evergreens des gesamten 20. Jahrhunderts.

Unter dem zeitlosen Motto „Rockin’ in Rhythm“ versetzen die ebenso zeitlosen Don & Ray am Donnerstag, 23. Juli, von 19.30 bis 21.30 Uhr das Jazzkarussell am Gdanska in Schwung.

Am Altmarkt wollen Rainer Lipski am Klavier und Norbert Hotz am Kontrabass für knisternde Spannung sorgen. Zwei musikalische Schwergewichte haben im Lauf ihrer gemeinsamen Konzerttätigkeit sämtlichen musikalischen Ballast abgeworfen. Denn weniger ist mehr. Don & Rays Musik kommt auf dem Punkt, um immer wieder leise zu funkeln und aufzublitzen, bevor die geballte Energie Funken sprüht.

Von Duke Ellington bis Michael Jackson

Das „Rockin’ in Rhythm“-Programm baut eine Brücke von den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis heute. Das Spektrum reicht von der Entstehung der „amerikanischen Klassik“ in New Orleans über Duke Ellington, Ray Charles, die Beatles bis zu Michael Jackson. Lipski und Hotz – oder besser: Don & Ray – sammelten ihre umfangreichen musikalischen Erfahrungen nicht zuletzt im Zusammenspiel mit so unterschiedlichen Persönlichkeiten wie Helge Schneider und Ina Müller, Benny Bailey und Gerd Dudek.

Vor der Terrassenbühne am Gdanska gibt’s viele beschirmte Tische, die man reservieren sollte – und zwar online auf gdanska.de. Auch drinnen im Gdanska ist die Bühne teilweise sichtbar und auf jeden Fall gut hörbar.

Für die Künstler fährt ein Solischiff durch die Tischreihen. Als Solidaritätsbekundung empfiehlt das Jazzkarussell 10 Euro, ermäßigt 5 Euro.