Drogen: Polizei fasst Verdächtige und stellt Bargeld sicher

Oberhausen. 13 Durchsuchungsbeschlüsse in Oberhausen und Duisburg wurden vollstreckt. Verdeckt geführte Ermittlungen sind erfolgreich.

Die Polizei meldet einen Fahndungserfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität: Verdächtige wurden festgenommen, Objekte durchsucht sowie Rauschgift und Bargeld sichergestellt.

Im Zuge von verdeckt geführten Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz konnten die Ermittler zahlreiche Beweise gegen eine Tätergruppe sammeln. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, sich zwecks gemeinsamen auf Dauer angelegten Handels mit Marihuana in Duisburg und Oberhausen zusammengeschlossen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg erließ das Amtsgericht Duisburg wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Haftbefehle und ordnete Durchsuchungen an.

Dem Haftrichter vorgeführt

In einer konzertierten Aktion griffen die Ermittler am Montagnachmittag, 22. Juni, nahezu zeitgleich zu. Es konnten drei Haftbefehle vollstreckt werden. Drei weitere Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen. Diese sollten am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Bei der Vollstreckung der 13 Durchsuchungsbeschlüsse in Duisburg und Oberhausen stellten die Einsatzkräfte rund 300 Gramm Marihuana und über 13.000 Euro Bargeld sowie einen Totschläger sicher. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.