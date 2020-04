DSDS-Sieger Davin Herbrüggen: Neuer Konzerttermin im Theater

Im vorigen Jahr räumte der Oberhausener Davin Herbrüggen in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ab. Ein weiteres Konzert-Gastspiel in seiner Heimatstadt verhinderte die Coronavirus-Pandemie – doch dafür gibt es nun Ersatz.

Für das ursprünglich am 27. März geplanten Benefiz-Konzert im Theater Oberhausen haben die Initiatoren nun einen neuen Termin im Herbst gefunden: So sollen die Fans des Borbeckers am Sonntag, 11. Oktober, um 18 Uhr im Großen Haus den Songs des Singer-Songwriters („The River“) lauschen können.

Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Restkarten können noch für 15 Euro erworben werden. Das Konzert organisiert der Verein „Oberhausen hilft“ für den guten Zweck. Der Reinerlös kommt Waisenkindern in der Ukraine zugute. Mit dem Geld sollen die alten Badezimmer in einem der vom Verein unterstützten Waisenhäuser in der Oberhausener Partnerstadt Saporishja saniert werden.