Ehrenamtliches Engagement – wie geht das eigentlich?

Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit sind unverzichtbare Elemente für ein funktionierendes gesellschaftliches Miteinander. In Bereichen wie Sport, Umwelt- und Tierschutz, Soziales und vielen anderen werden Dinge erst durch das unermüdliche Engagement Ehrenamtlicher möglich.

Das Netzwerk Bürgerschaftliches Engagement in Oberhausen, kurz beo, und Inga Dander vom städtischen Bereich Chancengleichheit haben mit der Volkshochschule Oberhausen (VHS) nun zum siebten Mal ein kostenloses Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche organisiert. Sechs Veranstaltungen stehen von September bis November zur Wahl.

Wie gründe ich einen Verein?

Den Auftakt markiert in der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements das Seminar „Wie gründe ich einen Verein?“ Vera Höger, Rechtsanwältin und Ehrenamtskoordinatorin des DRK, erläutert, welche rechtlichen Voraussetzungen zur Vereinsgründung bestehen. Termin: Dienstag, 15. September, von 17 bis 19 Uhr.

Office erleichtert die Vereinsarbeit

Der Workshop vermittelt Basiswissen für Vereine. Er findet am Mittwoch, 16. September, von 17 bis 20 Uhr statt. Helga Albrecht-Faßbender gibt einen Überblick, wie man die klassischen Office-Bausteine wie Word, Excel, Outlook und andere nutzen kann, um die Vereinsarbeit zu erleichtern.

Crowdfunding

Fortgesetzt wird die Seminarreihe am Mittwoch, 7. Oktober, um 17 Uhr mit einem Workshop zum Thema Crowdfunding (Schwarmfinanzierung). Ronja Gloger, zuständig für die Oberhausen-Crowd des Energieversorgers EVO, erklärt, wie man die Form einer gemeinsamen Finanzierung durch viele für seinen Verein nutzen kann.

Aus vollem Herzen geben

Viele Ehrenamtliche sind gern bereit, viel zu geben, ohne dabei auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Supervisorin Hiltrud Lohmann erarbeitet am Dienstag, 3. November, in der Zeit von 17 bis 20 Uhr mit den Teilnehmenden, wie ehrenamtliches Engagement das Leben bereichern kann, ohne dass der Einsatz für andere die eigenen Kräfte übersteigt.

Und wenn ich etwas Zeit habe…

Zunächst gibt Inga Dander vom Bereich Chancengleichheit allgemeine Informationen zum Thema Bürgerschaftliches Engagement. Anschließend stellen sich zwei soziale Organisationen vor und erläutern ihre Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements: die Oberhausener Tafel und das Friedensdorf International. Termin: Donnerstag, 19. November, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.

Aufsichtspflicht und Haftung

Den Abschluss der diesjährigen Reihe bildet das Seminar Aufsichtspflicht und Haftung. Frank Brands, Ehrenamtskoordinator der Lebenshilfe Oberhausen, gibt mit Rechtanwalt Matthias Aengenvoort einen Überblick, was zum Beispiel bei der Planung eines Ausflugs haftungsrechtlich zu beachten ist. Termin: Dienstag, 24. November, von 17 bis 19 Uhr.

Alle Seminare finden in der VHS Oberhausen, Langemarkstraße 19-21, statt. Aufgrund der andauernden Corona-Krise wird ein entsprechendes Hygienekonzept in der VHS angewandt. Ab Samstag, 15. August, können sich Interessierte in der Volkshochschule per Mail an vhs@oberhausen.de anmelden. Eine telefonische Anmeldung ist ab Montag, 17. August, unter 0208 825-2385 möglich.

Fragen zur Seminarreihe beantwortet Inga Dander, Bereich Chancengleichheit, ehrenamt@oberhausen.de; 0208 825-8111.