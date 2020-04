Ein ungewöhnlicher Spaziergang mit Alpakas durch Oberhausen

Oberhausen. Die meisten Alpakas leben in den Anden und werden für ihre Wolle geschätzt. In Oberhausen-Königshardt trifft man fünf Alpakas auf der Straße.

Wenn Kerstin Besuch bekommt und mit ihm durch den Garten zu der großzügigen Weide geht, recken fünf Alpakas mit großen interessierten Augen unter dem wuscheligen Frisuren neugierig die Köpfe. „Die meisten Leute lächeln, wenn sie die Tiere sehen“, erzählt Kerstin, die ihren Nachnamen lieber nicht in den Medien lesen möchte.

Die Königshardterin öffnet das Gatter und beobachtet, wie die Huftiere kommen und schon bald den Neuankömmling mit ihren weichen Alpakanasen beschnuppern und anstupsen: Das leise Klicken der Kamera, der Bleistift in der gerade eingecremten Hand, die Tasche, die wohl noch nach frischen Äpfeln duftet: Alles interessiert, alles weckt die besondere Aufmerksamkeit der neugierigen Tiere, die ursprünglich aus den südamerikanischen Anden kommen und seit einigen Jahren auch in Deutschland immer beliebter werden. Denn ein Blick in die großen Augen der Tiere mit den langen Wimpern reicht, um sich glücklich zu fühlen. Und so ist es vor einigen Jahren auch um Kerstin geschehen.

Das „Vließ der Götter“ nennen die Südamerikaner die Wolle der Alpakas

Mittlerweile ist auch Monty mit fröhlichen Sprüngen zu der Gruppe gestoßen. Er und sein Halbbruder Ferdinand sind die zehn Monate alten Neuzugänge der kleinen Alpaka-Herde. Kerstin züchtet nicht selbst und hat die beiden vor einigen Wochen bei einer Züchterin erworben. Die Halbbrüder sind so zahm, dass sie sich sogar von Fremden streicheln lassen. Wenn man ihr dichtes, lockiges weiches Fell spürt, lässt sich erahnen, weshalb die Tiere in den Anden schon seit Jahrtausenden gehalten werden. Sie tragen das „Vließ der Götter“, wie die Südamerikaner die Wolle der Tiere nennen.

Verschmust: Die Alpakas sind sehr zahm, neugierig und pflegeleicht. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Kerstin kam es darauf gar nicht an, als sie sich für die friedlichen Huftiere entschied. Als Mutter von drei erwachsenen Söhnen merkte sie, dass sie freie Kapazitäten hatte: „Ich habe nach einer neuen Aufgabe gesucht.“ Um die Tiere besser kennenzulernen, begann sie zu recherchieren, besuchte mehrere Seminare und machte einige Alpaka-Wanderungen mit: „Meine Begeisterung wurde immer größer und mein Mann immer stiller“, erinnert sie sich lachend.

Vor eineinhalb Jahren war es schließlich soweit. Ihre Familie und Freunde packten mit an, umzäunten die Weide und bauten den Stall für die Tiere. „Alpakas sind im Grunde sehr pflegeleicht“, berichtet Kerstin von den sauberen Tieren, die sie schließlich bei einem Züchter kaufte. „Doch es sind Neuweltkamele und mir war es wichtig, so viel wie möglich über die artgerechte Haltung zu lernen.“

Eine Spritztour durch Königshardt mit Wuschelkopf Monty

Sie holt nun zwei kleine rote Halfter aus dem Stall. Monty folgt ihr auf dem Fuß. Er weiß: Jetzt geht es los zur kleinen Spritztour durch Königshardt. Regelmäßig geht sie mit ihren fünf Tieren durch den Wald oder an den Straßen entlang. Das bringt den Alpakas Abwechslung. Monty ist gleich zur Stelle, knuddelt mit Kerstin, bevor er sich das Halfter locker über die Fellnase streifen lässt. „Er ist besonders offen“, schildert Kerstin den Charakter des Wuschelkopfes.

Sehen niedlich aus: ein kleiner Spaziergang mit den Alpakas Ferdi und Monty. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Seine Neugierde hat sogar ihre beiden Kater einmal zum Staunen gebracht, als er mit Kerstin von der Weide durch den Garten in die Küche ging. Dort schaute er sich einmal gründlich um, bevor er wieder zu seiner Herde lief: „Er ist sehr zahm“, sagt die Alpaka-Besitzerin. Das liegt zum Teil an der Züchterin, die die Tiere von klein auf an Menschen gewöhnt. Zum Teil liegt es auch in Montys Charakter. Denn bei aller freundlichen Ruhe, die die Tiere ausstrahlen – blicken sie als Fluchttiere auch immer ein bisschen skeptisch in die Welt.

Alpaka Ferdi traut sich an den Pizza-Motorroller vorbei

Doch momentan sind Ferdi und Monty in Abenteuerstimmung, traben schnurstracks an dem wohlschmeckenden Bambus im Garten vorbei bis zum Gartentor, spähen einmal heraus und – voller Stopp. Hier geht es nicht weiter. Ferdis untertassengroßen Augen haben knapp 30 Meter weiter einen grauen Motorroller mit einem Pizzaköfferchen auf dem Gepäckträger gesichtet.

Info An sauerstoffarme Gebirgsluft gewöhnt Wer Alpakas mal direkt sehen will, der kann die Tiere nach der Corona-Krise wieder im Tiergehege des Oberhausener Kaisergartens besichtigen. Auf seiner Internetseite stellt das Tiergehege auch diese Tierart vor, die bereits vor 4000 Jahren in den südamerikanischen Anden als Haustiere gehalten wurden – vor allem wegen ihrer strapazierfähigen Wolle. Es gibt zwei Rassen, Huacaya und Suri, die sich vor allem in der Struktur ihrer Wolle unterscheiden. Die robusten Tiere sind gut an die sauerstoffarme Luft großer Höhen angepasst und vertragen hohe Temperaturunterschiede. Alpakas gelten als sanftmütig und umgänglich und werden auch in der tierunterstützten Therapie eingesetzt. 80 Prozent des weltweiten Alpaka-Bestandes leben in Peru.

Kerstin lacht, streichelt das Alpaka und redet ihm Mut zu. Sie kennt das Verhalten bereits. Bei ihren Spaziergängen, die die Tiere sehr lieben, nehmen sie jede kleinste Veränderung wahr. Um sie zu alarmieren, reicht manchmal eine an die Straße gerückte Mülltonne. Kerstins Zaubermittel gegen die Furcht heißt Vertrauen. Sie ist täglich mit den Tieren zusammen, achtet auf ihr Verhalten, zwingt sie nicht, ermuntert sie nur. Und so traut sich Ferdi schließlich an dem motorisierten Gefährt vorbei.

Auf der Wiese einmal ausruhen während des Spaziergangs: Besitzerin Kerstin aus Königshardt mit den beiden Alpakas Monty und Ferdi. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Wenn die Alpakas dann entspannt ihres Weges laufen, freut sich Kerstin über die Reaktionen anderer Spaziergänger. Vor kurzem kam Monty, Ferdi und ihr ein kleiner Junge, ein richtiger Wirbelwind, entgegen. „Er wollte die Tiere gerne streicheln und ich habe ihm gesagt, wie es geht“. Als der kleine Junge das Mini-Kamel berührte, wurde er ganz ruhig, entspannte sich völlig.

Mit ihrer gelassenen Zufriedenheit beruhigen Alpakas die Menschen in ihrer Umgebung, auch Kerstin spürt das: „Ich gehe morgens gerne nach draußen, stelle mich ans Gatter und beobachte die Tiere.“ Das ist ihr Ruhepol und ihre Kraftquelle für einen ganzen Tag.