Einsendefrist für Jugendfriedenspreis bis 2021 verlängert

Oberhausen. Die Corona-Krise wirft auch ihre Planung um: Die vier Veranstalter verlängern jetzt die Einsendefrist für den OberhausenerJugendfriedenspreis.

Der Einsendeschluss für den Oberhausener Jugendfriedenspreis „Youth4Peace“ wird aufgrund der Corona-Krise um ein Jahr verlängert. Einsendungen sind damit noch bis Juni 2021 möglich.

Der Jugendfriedenspreis „Youth4Peace“ zeichnet seit einigen Jahren besondere Ideen zum Thema Frieden aus. Schulen, Vereine oder Freundesgruppen entwickelten bereits beeindruckende Videos, Gemälde, Lieder und vieles mehr. Zahlreiche Jugendliche setzen sich durch den Preis mit dem Thema Frieden auseinander.

Schulen und Vereine kämpfen mit Einschränkungen

Der Preis wird von den vier Kooperationspartnern Friedensdorf Bildungswerk, MULTI Oberhausen, Jugendparlament Oberhausen und der Gedenkhalle Oberhausen ausgeschrieben. In vier Kategorien können sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen aus dem In- und Ausland ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro gewinnen. Wegen der Corona-Krise aber müssen Schulen, Kindertagesstätten, Sportvereine weiterhin mit Schließungen und Einschränkungen rechnen. Auch der Jugendfriedenspreis wird in diesem Jahr davon betroffen sein, da es sicherlich noch dauern wird, bis die Schulen zu ihrem normalen Betrieb zurückkehren können. Daher haben die vier Kooperationspartner die Frist für Einsendungen für den Jugendfriedenspreis 2020 um ein Jahr auf 2021 verlängert. Der Einsendeschluss ist nun der 30. Juni 2021.

Die Preisverleihung für nationale Einsendungen findet auf dem Dorffest im Friedensdorf Oberhausen im September 2021 statt. Die internationalen Kategorien werden während der Multi 2021 (31.07.-15.08.2021) ausgezeichnet. Die Beiträge können weiterhin laufend an die Mail-Adresse bildungswerk@friedensdorf.de gesendet werden. Weitere Informationen gibt es auf www.youth4peace.de.