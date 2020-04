Eltern von Oberhausener Kita-Kindern wünschen sich Klarheit

Oberhausen. Die Kitas in Oberhausen sind geschlossen, in einigen gibt es eine Notbetreuung. Von einem nicht ganz so normalen Corona-Kindergarten-Alltag.

Es ist sehr, sehr ruhig auf den Gängen der Kita, vereinzelt ist ein Kinderlachen zu hören oder leise Gespräche. An diesem Ort geht es sonst nicht so leise zu, denn normalerweise spielen, lernen, giggeln, quietschen, basteln und toben in der Städtischen Kindertageseinrichtung Lirich bis zu 125 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in sechs Gruppen.

An diesem Donnerstag sind es elf – die Kleinen dürfen hier in der Notbetreuung sein, weil die Berufe ihrer Eltern in Corona-Zeiten als systemrelevant gelten. Seit Mitte März sind die rund 80 Kitas in Oberhausen wegen der Corona-Pandemie für den Normalbetrieb geschlossen, sind die meisten der rund 8000 Kita-Kinder der Stadt zu Hause – gerade einmal 313 Kinder wurden beispielsweise am 23. April in der ganzen Stadt notbetreut, 85 Kleinkinder zusätzlich von Tagesmüttern.

Erzieherinnen arbeiten im Homeoffice

Dabei sind alle Erzieherinnen und Erzieher der Stadt im Dienst, „wir wechseln uns im Wochenrhythmus in unserer Einrichtung ab“, sagt Thorsten Krause, Leiter der Städtischen Kita Lirich, „so dass jeweils ein Drittel des Betreuungspersonals vor Ort ist. Das machen wir auch, um den Kontakt zu den Kindern nicht zu verlieren“.

Die anderen Kolleginnen sind im Homeoffice: Erarbeiten zum Beispiel Konzepte für Kinder mit besonderem Förderbedarf oder bereiten das Abschlussprogramm für die Vorschulkinder vor. Allerdings: Ob und wann diese in die Kita zurückkommen können, wann also die Kindergärten überhaupt wieder öffnen, ist derzeit noch unklar: Seit Donnerstag sind zwar die ersten Schüler wieder im Unterricht, aber Kitas bleiben bis auf Weiteres zu.

Eltern wollen Klarheit haben

Weshalb Thorsten Krause und sein Team geplante Feste, Elterntreffen, Ausflüge, insbesondere für die Älteren, die nach den Sommerferien in die Schule kommen, absagen mussten. „Das ist sehr traurig“, bedauert der 53-jährige Erzieher und Heilpädagoge. Die ungewohnte und schwierige Situation hätten alle – Kinder, Eltern, Mitarbeiter – bisher entspannt, verständnisvoll, professionell gemeistert, doch die Ungewissheit macht die Erwachsenen auf beiden Seiten nervös. „Die Eltern wollen Klarheit haben“, hat Thorsten Krause in Gesprächen erfahren. Klarheit und eine Perspektive, um planen zu können. Bund und Länder wollen sich nun erst am 6. Mai über neue Lockerungen verständigen, so lange muss auch das Jugendamt der Stadt abwarten.

Thorsten Krause, Leiter der Städtischen Kindertagesstätte Lirich, mit Chris und Sophia (beide sechs Jahre alt). Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Derweil läuft der Kita-Alltag in der Notbetreuung weitgehend wie immer: Allerdings dürfen die Eltern ihre Kinder nur noch bis zur Tür bringen und nicht ins Gebäude kommen. Ansonsten wird zusammen gefrühstückt, gespielt, gemalt, „wir können aber mehr auf die Bedürfnisse einzelner eingehen“, sagt Thorsten Krause. So mag manches der Kinder es sogar genießen, in den fast leeren Gruppen jetzt mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, andere wiederum vermissen ihre Freunde, „aber den Kinder geht es gut hier“, bekräftigt Krause.

Wichtiger Tagesordnungspunkt: Händewaschen

Wichtiger Tagesordnungspunkt in Corona-Zeiten: das gemeinsame, mehrmalige Händewaschen. Ansonsten „sind die Abstandsregeln schwierig umzusetzen“, gibt der Kita-Leiter unumwunden zu. Die Mitarbeiter hielten Distanz zueinander, um Vorbild zu sein, aber kleine Kinder könnten schlecht auf Abstand miteinander spielen. „Wir halten sie nicht voneinander fern“, es werde aber darauf geachtet, dass die Kinder immer in derselben Gruppe bleiben.

Beim Thema Mundschutz wird es aus Sicht des Pädagogen ganz heikel. „Das geht im Kindergarten nicht“, sagt Thorsten Krause klar und ist deshalb froh, dass es bisher keine Vorschrift zum Tragen in Kitas gibt. Eine solche Maske im Gesicht der betreuenden Bezugsperson belaste die Kinder und mache ihnen Angst, Mimik und Sprache gingen verloren.

Oberhausen Sorge um die Entwicklung der Kinder Wie geht es Eltern von Kita-Kindern in der aktuellen Betreuungssituation? Das will der Jugendamtselternbeirat Oberhausen erfahren und hat deshalb eine Online-Umfrage gestartet. Das gewählte, stadtweite Gremium aus Elternvertretern von Oberhausener Kindertageseinrichtungen will wissen: Wie ist die Stimmung in den Familien? Zu der Befragung gelangen Interessierte über die Facebook-Seite des Gremiums (facebook.com/JAEBOberhausen) oder über docs.google.com/Elternbefragung JAEB Oberhausen. Das Formular kann anonym ausgefüllt werden. Die Umfrage ist bis zum 30. April 2020 geöffnet. Die ersten rund 670 Antworten haben sich Mitglieder des JAEB bereits angeschaut. Was die Kita-Eltern unter anderem umtreibt: Sie sorgen sich um die Entwicklung ihrer Kinder, weil diese seit Wochen ohne Spielkameraden und die in der Kita üblichen Lern-, Förder- und Sozialangebote auskommen müssen. Viele Eltern haben nach Angaben des JAEB das Gefühl, dass die Belange ihrer Kinder und die der Kita-Eltern in dieser Krise nicht besonders im Fokus stehen und vernachlässigt werden.

Am kommenden Montag werden dann etwas mehr Kinder in der Notbetreuung in Lirich sein, 19 sind angemeldet, weil die Liste der systemrelevanten Berufe erweitert wurde und auch berufstätige Alleinerziehende das Angebot in Anspruch nehmen können. Bis zu zehn Kinder könnten pro Gruppe betreut werden. Aber Thorsten Krause weiß auch von Eltern, deren Kinder eigentlich in die Kita kommen dürften, die ihren Nachwuchs aus Sorge aber lieber zu Hause behalten.