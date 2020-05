Emmaus-Gemeinde entsorgt Grabschmuck – Angehörige entsetzt

Pflegeleichte Gräber werden auch in Oberhausen immer beliebter. Viel Raum für eine persönliche Gestaltung lassen sie zwar nicht, doch Angehörige legen dort oft ein wenig Grabschmuck ab. So wie Wolfgang Feldhoff. Doch als der Oberhausener jetzt das Rasengrab auf dem Friedhof an der Lanterstraße besuchte, war er geschockt. „Leuchten, Kreuze, Engel, Blumen – alles war weg“. Mitarbeiter der Evangelischen Emmaus-Gemeinde hatten den Grabschmuck in die Friedhofscontainer geworfen.

„Seit fast 20 Jahren werden die Reihenrasengräber auf dem Friedhof der Emmaus-Gemeinde von den Hinterbliebenen nun schon mit kleinen Erinnerungsstücken versehen“, erzählt Feldhoff. Doch seit einigen Wochen wehe dort nun ein anderer Wind.

Auf Wahlgräbern ist mehr erlaubt Die OGM ist für die Pflege der kommunalen Friedhöfe Nordfriedhof, Westfriedhof, Ostfriedhof, Alstadener Friedhof sowie Landwehr Friedhof zuständig. Die Grabfelder „Rasenreihe“ und „Anonym“ werden ausschließlich von der Friedhofsverwaltung gepflegt. Hier ist Grabschmuck nicht gestattet. Auf den teureren und oft von den Angehörigen selbst gepflegten Reihengräbern oder Wahlgräbern ist Grabschmuck dagegen erlaubt. Das gilt sowohl für die städtischen Friedhöfe wie für den Friedhof der Emmaus-Gemeinde.

„Ohne Ankündigung werden die Gegenstände rücksichtslos in die Friedhofscontainer geworfen“, beschwert sich der Oberhausener. Er meint: „Dass hier Gefühle mit Füßen getreten und fremdes Eigentum durch Mitarbeiter der Gemeinde vernichtet wird, spielt offensichtlich keine Rolle.“

Natürlich weiß er: „Formal dürften sich die Verantwortlichen im Recht fühlen.“ Denn die Friedhofssatzung sehe eine regelmäßige Entsorgung solcher Gegenstände vor. Doch Feldhoff fragt: „Ist es aber wirklich zu viel verlangt, den Hinterbliebenen das Räumen selbst zu ermöglichen, bevor der Rasenmäher kommt?“

Eine individuelle Gestaltung sieht die Friedhofsatzung nicht vor

Andreas Odlozinski, Pfarrer der Emmaus-Gemeinde, verweist auf die Friedhofsatzung: „Wer ein Rasenreihengrab gekauft hat, hat keinen Anspruch auf eine individuelle Gestaltung.“ Dennoch habe sich die Gemeinde stets kulant gezeigt und kleine Grüße an die Verstorbenen möglichst lange stehen gelassen.

„Das war in den Wintermonaten der Fall, denn dann erübrigt sich eine Rasenpflege.“ Und in den letzten beiden Jahren seien die Sommer so trocken gewesen, dass die Mähintervalle verlängert werden mussten. „Damit uns der Rasen nicht kaputt geht.“ Im Moment aber wachse das Gras durch den Regen stark nach. „Da müssen wir alle zwei Wochen ran.“

Vor jeder Rasenpflege müsste der Grabschmuck entfernt werden. „Dafür bücken sich unsere Mitarbeiter hundertmal am Tag, das muss man doch auch mal sehen“, wirbt der Pfarrer um Verständnis. Odlozinski rät deshalb, Dekorationen an der dafür vorgesehenen Erinnerungssteele abzulegen. „Dort räumen wir in deutlich größeren Abständen.“

OGM informiert zu Beginn der Mähsaison über Infotafeln und die örtliche Presse

Auch auf den kommunalen Friedhöfen ist das Problem bekannt. Dort gilt ebenfalls: „Das Ablegen von Grabschmuck auf den Rasengräbern ist nicht gestattet“, betont Alexander Höfer, Sprecher der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM). „Wir halten aber ebenfalls an jedem Feld Flächen vor, auf denen Schmuck abgelegt werden kann.“ Immer wieder finden die OGM-Mitarbeiter Engel und Co. dennoch direkt auf den Gräbern.

Im Winter werde das geduldet. Zu Beginn der Saison würden die Besucher durch Infotafeln sowie über die örtliche Presse dazu aufgefordert, ihren Schmuck selbst wegzuräumen. Geschehe das nicht, legten die OGM-Gärtner die Sachen einfach an die dafür vorgesehenen Ablageflächen.