Enkeltrick-Anrufe: Senior (86) ließ Betrügern keine Chance

Oberhausen. Die Fahnder warnen: Solche dreisten Anrufe gibt es weiterhin auch in Oberhausen. Am besten sofort die Polizei alarmieren!

Skrupellose Telefonbetrüger haben wieder versucht, Oberhausener Seniorinnen und Senioren abzuzocken.

Die Polizei berichtet, dass sich am Dienstag, 5. Mai, wieder angebliche Enkelkinder am Telefon von Seniorinnen und Senioren gemeldet hätten, um im Gesprächsverlauf an Geld und wohl auch wertvolle persönliche Informationen zu kommen, die sie dann für ihren Betrugsversuch nutzen wollten.

Bei einem gut informierten Senior bissen sie am Dienstag aber auf Granit. Eine Frau hatte am Telefon durch eine geschickte Gesprächsführung vorgetäuscht, dass sie seine Enkelin sei. Angeblich sei sie derzeit in Düsseldorf und benötige dringend Geld, um eine Versteigerung aufzuhalten.

Dem Senior war die Sache aber nicht geheuer. Er legte auf und rief sofort über die ihm bekannte Telefonnummer bei seiner richtigen Enkelin an. Als er sie auf diesem Weg nicht erreichen konnte, machte er wieder alles richtig und rief jetzt seine Tochter an. Als klar war, dass er von skrupellosen Enkeltrickbetrügern hereingelegt werden sollte, informierte der 86-Jährige sofort die Polizei.

Täter versuchen, das Vertrauen zu erlangen

Kriminalhauptkommissar Ralf Simon leitet das Oberhausener Betrugskommissariat: „Die Enkeltrickbetrüger nehmen immer wieder unsere Seniorinnen und Senioren ins Visier. Sie gehen dabei ganz systematisch vor und suchen in den Telefonbüchern ganz gezielt nach alten und altmodischen Vornamen. Sie versuchen, in den Telefonaten das Vertrauen der Senioren zu erlangen und so im Gesprächsverlauf an persönliche Informationen zu gelangen.

Hauptkommissar Simon forderte die Kinder und Enkel auf, ihre Eltern und Großeltern über die dreisten Betrugsversuche zu aufzuklären. Sein Tipp: Am besten das Gespräch sofort beenden und die Polizei unter den bekannten Telefonnummern oder per Notruf 110 alarmieren!