Oberhausen/Middlesbrough. Was kommt nach dem Brexit? Das fragt sich ganz Europa. In Oberhausen ist man sich sicher, dass die lebendige Freundschaft zu Middlesbrough bleibt.

Exit aus Brexit: Freundschaft zu Middlesbrough wird bleiben

Der 31. Januar 2020 ist auch aus Oberhausener Sicht ein historischer Tag: Am Freitag endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union. Großbritannien verlässt die EU, und damit scheidet auch die langjährige Partnerstadt Middlesbrough aus der EU aus.

Die Partnerschaft von mit der Bergbau- und Industriestadt an der Ostküste Englands gibt es offiziell bereits seit dem Jahr 1974, doch schon Anfang der 1950er Jahre startete der Jugendaustausch – diese Städteverbindung ist also über viele Generationen gewachsen. Wird der Brexit diese bewährten Kontakte gefährden? „Nein“, sagt Bernd Häßler, seit dem Jahr 2004 Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Oberhausen - Middlesbrough e.V. „Die über viele Jahrzehnte entstandenen Freundschaften werden bestehen bleiben – ob Brexit oder nicht.“

Bernd Häßler, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Oberhausen-Middlesbrough. Foto: Gerd Wallhorn / FFS

Bernd Häßler erinnert an die alles prägende soziale und gesellschaftliche Entwicklung jener Jahrzehnte, die sowohl in Oberhausen als auch in Middlesbrough tiefe Spuren hinterließ: der Strukturwandel von der Montan- zur Dienstleistungsstadt. Im Nordosten Englands fiel dieser Umbruch deutlich schärfer und dramatischer aus als im Ruhrgebiet; die Bergarbeiterstreiks der 1980er Jahre sind in den Köpfen vieler Menschen von Middlesbrough noch allgegenwärtig. „Oberhausen und Middlesbrough sind als ehemalige Bergbau- und Montanstädte Verwandte im Geiste. Und das wird trotz des Brexits auch so bleiben“, sagt Bernd Häßler.

Der 59-Jährige kennt den Nordosten Englands seit seiner Jugend. 1977 nahm er erstmals an einem Austausch teil, 1979 zählte er zu den Gründungsmitgliedern des Partnerschaftsvereins, seit 2004 ist er Vorsitzender dieses Vereins und war zuvor schon im Vorstand präsent. In diesem Frühjahr wird er nun seit Amt an einen Nachfolger abgeben, zugleich aber dem Verein verbunden bleiben.

Partnerschaftsverein mit 50 Mitgliedschaften

Info Vom Dorf zur Industrie-Metropole Die Entwicklung von Middlesbrough und Oberhausen steht beispielhaft für die Industrialisierung in den jeweiligen Ländern. Vom Dorf zur Großstadt – und das in wenigen Jahrzehnten. Middlesbrough liegt verkehrsgünstig an der Mündung des Flusses Tees und hat heute rund 125.000 Einwohner.

50 Mitgliedschaften zählt der Partnerschaftsverein, darunter ganze Familien sowie institutionelle Mitglieder wie zum Beispiel die Stadt Oberhausen. Alles in allem gehören so etwa 120 bis 130 Menschen zum Verein und prägen dessen Programm, zu dem natürlich auch regelmäßig Reisen nach Middlesbrough gehören. „Und das wird auch weiterhin so bleiben“, sagt Bernd Häßler. „Da lassen wir uns auch vom Brexit nicht abschrecken.“ Schließlich sei man an Grenzkontrollen bei der Einreise ins Vereinigte Königreich seit langem gewöhnt, da Großbritannien ja nicht dem Schengen-Abkommen beigetreten sei und ein unkontrollierter Grenzübertritt sowieso nie möglich gewesen sei.

Vom Reisegefühl her ändere sich also zunächst einmal kaum etwas, wobei Bernd Häßler mit Blick aufs neue Jahrzehnt sowieso optimistisch ist: „Wir haben die Städtepartnerschaft mit Middlesbrough 40 Jahre intensiv gelebt. Das wird auch so bleiben!“