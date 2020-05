Fahrprüfungen und Unterricht starten wieder – mit Maske

Nach sechs Wochen Stillstand dürfen die Fahrschulen wieder ihre Türen öffnen. Theorieunterricht und Fahrstunden sind sei dem 27. April wieder erlaubt, die Prüfungen beim TÜV seit dem 4. Mai. Auch in den Fahrschulautos gelten jetzt neue Regeln. Dort müssen Lehrer und Schüler mit Mund-Nase-Schutz fahren, obwohl das in Deutschland eigentlich verboten ist.

„Das sind die Vorgaben vom Land, an die wir uns natürlich halten werden“, sagt Michael Mayer. Er ist Fahrlehrer und Inhaber der Fahrwerk Fahrschule an der Lothringer Straße. Die Ausnahmeregelung in den Autos soll alle Beteiligten schützen. „Außerdem muss das Auto nach jeder Stunde desinfiziert werden und es dürfen nicht mehr als zwei Personen im Fahrzeug sitzen. Andere Fahrschüler abholen oder nach Hause bringen ist so nicht möglich.“

Auch in den Fahrschulen gelten strenge Regeln

Die Theorie-Stunden in den Räumen der Oberhausener Schulen sind ebenfalls neu geregelt: Telefonische Voranmeldungen sind Pflicht, da nur begrenzt Schüler kommen können: „Wir müssen den Raum abmessen, damit nur eine Person auf fünf Quadratmeter Fläche kommt“, erklärt Mayer. Und auch hier heißt die Devise: Hände waschen, Mobiliar desinfizieren. Michael Mayer hat also gerade einmal Platz für 14 Fahrschüler, statt die üblichen 32.

Auch die Oberhausener Filiale von Tommi’s Fahrschule an der Bottroper Straße musste ihre Kapazitäten einschränken, es gelten dieselben Hygienemaßnahmen. Dort startet der Theorieunterricht erst wieder am 11. Mai. „Eine logistische Meisterleistung ist jetzt aber eher die Koordination der Prüfungen“, sagt Mitarbeiterin Mona Soleiman.

Auch im Theorieunterricht sind die Fahrschüler dazu angehalten, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Das ist allerdings nur eine Empfehlung, da im Raum der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet werden kann. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Nur wenige Prüftermine vom TÜV

Die Prüfungen werden vom TÜV durchgeführt. „Wir wollen natürlich die prüfbereiten Schüler unterbringen, die in den vergangenen Wochen gewartet haben, aber es gibt nur wenige Termine. Wenn dann online Termine freigegeben werden, muss man sich beeilen. Da stürzen sich alle drauf.“

Gar nicht so einfach, da viele der Schüler gerade mitten in der Abiturvorbereitung stecken und wieder zur Schule müssen. „Momentan können auch keine gebuchten Termine wieder zurückgegeben werden. Wir müssen nehmen, was wir kriegen können.“ Für Tommi’s Fahrschule starten die Prüfungen momentan nicht wie gewohnt an der hiesigen Schule, sondern zentral beim TÜV Bottrop. „Wir bieten aber auch Prüfungen für Motorräder und Lkws an. Es gestaltet sich etwas schwierig, die Vehikel dahinzukriegen“, weiß Soleiman.

Theoretische Prüfungen in Oberhausen momentan nicht möglich

Auch die theoretische Prüfung ist eine Herausforderung. So hat die Oberhausener TÜV-Niederlassung bisher noch keine Freigabe für die Räumlichkeiten bekommen. Deshalb müssen die Schüler von Michael Mayer auf die Duisburger Zentrale ausweichen. Doch auch dort sind die Prüfplätze rar gesät. Trotz aller Hürden ist der Fahrlehrer erst einmal froh, dass es überhaupt wieder losgehen kann.

„Andere Bundesländer konnten noch nicht wieder starten und haben weitere Ausfälle. Von daher bin ich Herrn Laschet dankbar, dass er so mutig vorgeprescht ist. Auch wir hatten teilweise Angst, unser Geschäft zu verlieren.“ Für die diese Woche hat er bereits vereinzelte Prüfungen bekommen. „Der TÜV muss, wie alle anderen auch, Hygienebestimmungen umsetzen und sich wieder einspielen. Ich habe dafür Verständnis. Aber die Bestimmungen ändern sich quasi halbstündlich. Da liegen die Nerven teilweise blank.“