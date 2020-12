Feuerwehr Oberhausen löscht Brand in der Innenstadt

Oberhausen An der Hermann-Albertz-Straße in der Oberhausener Innenstadt hat es am Montag in einer Wohnung gebrannt. Die Feuerwehr war schnell vor Ort.

In einer Wohnung in der Oberhausener Innenstadt ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Den Einsatzkräften wurde gegen 15 Uhr ein Zimmerbrand an der Hermann-Albertz-Straße gemeldet. Ein Löschzu, zwei Rettungswagen und ein Notarzt eilten sofort los.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? +++

Als die Rettungskräfte eintrafen, drangen schwarzer Rauch und Flammen aus einem

Fenster im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Glücklicherweise waren zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude. Ein weiterer Löschzug wurde angefordert, das Feuer konnte dann schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und untersucht, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Wohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

+++ Weitere Nachrichten aus Oberhausen lesen Sie hier +++