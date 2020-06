Firmenlauf: Sportler gehen ab 18. Juni digital an den Start

Oberhausen. Am Donnerstag geht es los. Möglichst viele Kilometer sind bis zum 20. August gefragt. Auch individuelle Strecken sind möglich.

Der Viactiv-Firmenlauf Oberhausen 2.0 findet ab diesem Donnerstag, 18. Juni, bis zum 20. August statt – als Online-Variante des analogen Laufs im September.

In diesem Zeitraum können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jederzeit anmelden und beliebig oft laufen. Dabei gehen sie zwar einzeln oder in Kleinstgruppen an den Start, doch sammeln gemeinschaftlich Kilometer für das ganze Firmenteam. Anders als beim analogen Firmenlauf (der ist am 10. September), zählen bei dem digitalen Ableger die gelaufenen Kilometer und nicht die Zeit. Kurz gesagt, je mehr Kilometer im besagten Zeitraum gesammelt werden, desto besser.

Läufer haben die Wahl

Gelaufen werden kann sowohl auf der entsprechend präparierten, bekannten Firmenlaufstrecke als auch auf einer von den Teilnehmern freigewählten Strecke. Dokumentiert werden die Ergebnisse über den Screenshot einer beliebigen Fitness-App oder Smartwatch nach Beendigung des jeweiligen Laufs.

Interessierte können sich individuell unter www.oberhausener-firmenlauf.de anmelden. Die Anmeldegebühr pro Einzelstarter beträgt einmalig 5 Euro (inkl. MwSt.). Für diesen Betrag erhält jeder Teilnehmer eine Startnummer, eine Medaille sowie eine Urkunde. Zusätzlich wird jedem Starter ein Upload-Link zugeschickt, über den die zurückgelegten Laufkilometer hochzuladen sind. Der digitale Ableger des Firmenlaufs findet also zusätzlich zum analogen Lauf am 10. September statt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf des Firmenlaufs 2.0 finden Interessierte unter www.oberhausener-firmenlauf.de und auf den zugehörigen Social-Media-Kanälen.