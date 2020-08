Oberhausen. Kinoabende unter freiem Himmel, Seminare und Workshops für jeden, der Lust und Laune hat mitzumachen. Die Freie Uni Oberhausen startet wieder.

Die Freie Universität Oberhausen startet ins zweite Semester – mit Kinoabenden unter freiem Himmel, Seminaren und Workshops, an denen jeder teilnehmen kann, der Lust und Laune hat.

Es ist die zweite Runde des Projektes, das der Oberhausener Verein Kitev – Kultur im Turm – bereits im vergangenen Jahr ins Leben gerufen hat. Die Funi, also die Freie Universität Oberhausen, ist ein Modellprojekt des Förderprogramms Utopolis – Soziokultur im Quartier. Die Funi adaptiert die Strukturen staatlicher Bildungseinrichtungen und übertragt sie auf einen sogenannten Bottum-Up-Ansatz, erklären die kreativen Köpfe hinter der Aktion: Eine Uni von unten, aus dem Quartier, für Stadt und Revier.

Kein Vorwissen nötig

Das komplette Angebot ist kostenfrei und steht allen Oberhausenern offen – vorausgesetzt wird weder ein Schulabschluss, noch Vorwissen. Es gibt fünf Fakultäten, konzipiert von lokalen Akteuren aus sozialer Arbeit, Kunst und Kultur. Für die Leitung der einzelnen Angebote hat das Kitev-Team interessierte Bewohner der einzelnen Quartiere mit ins Boot geholt. Thematisch geht es um Heimat und Vielfalt, um Streetart und Projekte wie einen Gemeinschaftsgarten, um Sport, Kino, Bier und Bar, um Schauspiel und Kunst im Quartier, um Gott uns die Welt.

Das kommentierte Vorlesungsverzeichnis (Kovo) mit einer Liste der Angebote liegt an verschiedenen Stellen aus: in der Volkshochschule, im Zentrum Altenberg, im Unterhaus an der Friedrich-Karl-/Goebenstraße. Im Internet ist es auf funi.kitev.de einsehbar. Auch in den sozialen Netzwerk Facebook und Instagram ist die Freie Universität Oberhausen zu erreichen.

Die nächsten Termine: Dienstag, 25. August, 18 Uhr: Rein ins Beet – Treffen im neuen Gemeinschaftsgarten an der Gustavstraße 64. Mittwoch, 26. August, 18 Uhr: Funi-Sport - Yoga auf dem Museumsbahnsteig im Oberhausener Hauptbahnhof. Donnerstag, 27. August, 18 Uhr: Erzählcafé – Eat & Talk im Café Royal an der Marktstraße 103. Freitag und Samstag, 29. und 30. August, jeweils ab 16 Uhr: Workshop und Ausstellung zu arabischer Kalligraphie im Unterhaus an der Friedrich-Karl-Straße 4.