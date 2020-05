Freundeskreis vergibt 2020 keine Theaterpreise

Der Freundeskreis „Theater für Oberhausen“ hat lange mit dieser Entscheidung gerungen – doch jetzt ist sie gefallen: Für die vom Corona-Shutdown nahezu halbierte Spielzeit 2019 /’20 wird es keine Theaterpreise geben. „Wir werden alles daran setzen, dass es 2021 wieder einen Theaterpreis geben wird“, versichert Elke Lepges als Vorsitzende des Freundeskreises.

Doch der Publikumspreis wäre unter Pandemie-Bedingungen kaum zu organisieren gewesen: Keine erreichbaren Wahlurnen im Foyer neben einer arg geschmälerten Auswahl an Aufführungen. Und auch die vier Fach-Juroren sehen nicht immer jede Premiere, sondern hätten manche Inszenierung zu einem späteren Termin für sich „nachholen“ müssen – unmöglich angesichts eines geschlossenen Theaters.

Mit 8500 Euro ein besonders gut dotierter Theaterpreis

„Die Spielzeit als Ganzes lässt sich so nicht bewerten“, meint denn auch Elke Lepges. Dotiert mit insgesamt 8500 Euro für drei Jury-Preise sowie den Günther-Büch-Nachwuchspreis und den Publikumspreis hat der Freundeskreis vor nun 25 Jahren einen besonders gut ausgestatteten Theaterpreis ins Leben gerufen.

Die Vorsitzende will nun die bisher so treuen Sponsoren anschreiben und hofft, dass sie nicht wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten ihre Unterstützung absagen müssen. Die Idee eines „Sonderpreises“ zum 100-jährigen Bestehen des Theaters Oberhausen hat sie noch nicht ad acta gelegt. Schließlich will auch das Theater sein Jubiläumsfest nachholen.