Friedensinitiative lädt zum Hiroshimatag am Friedensplatz

Oberhausen. Um der Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zu gedenken, lädt die Friedensinitiative Oberhausen zum Hiroshimatag.

75 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe über dem japanischen Hiroshima gedenkt die Oberhausener Friedensinitiative der vielen Opfer. Zwei Atombomben, am 6. August 1945 über Hiroshima und am 9. August über Nagasaki, töteten rund 100.000 Menschen. Noch einmal so viele starben an den Folgen der Strahlung. Die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung treffen sich am Donnerstag, 6. August, um 21 auf dem Friedensplatz in der Innenstadt.

Die Friedensinitiative möchte einmal mehr vor dem Einsatz weiterer Atombomben warnen. Jedes Jahr lädt sie zum Hiroshimatag auf dem Friedensplatz ein. „Uns macht es Angst, dass die Bomben nicht, wie im internationalen Atomwaffensperrvertrag verabredet, vernichtet werden, sondern weiterhin der Abschreckung dienen sollen“, heißt es in der Ankündigung zum Hiroshimatag 2020.

Theaterintendant Florian Fiedler wird zum Gedenktag eine Ansprache halten. Die Gruppe Vokal-Runde wird Lieder für den Frieden lesen. Freunde des Friedensdorfes, die üblicherweise jedes Jahr mit ihren blauen Poloshirts unverkennbar Flagge für den Frieden zeigen, werden wegen der Corona-Krise in diesem Jahr nicht dabei sein.