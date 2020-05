Sechs Verletzte nach Unfall zweier Linienbusse in Oberhausen

Noch relativ glimpflich verlaufen ist nach Darstellung der Oberhausener Polizei ein Auffahrunfall auf der Teutoburger Straße in Osterfeld am Montagmorgen: Der gelbe Stoag-Linienbus SB92 in Richtung Falkenstraße ist auf den weißen Linienbus 263 der Vestischen nach Sterkrade um kurz nach 11 Uhr in Höhe der Elpenbachstraße gefahren.

Ein gelb farbener Stoag-Bus ist auf der Teutoburger Straße in Osterfeld auf einen weißen Linienbus der Vestischen gefahren. Foto: Foto: Rene Anhuth ANC-NEWS / ANC-NEWS

Dadurch wurden nach Angaben der Oberhausener Berufsfeuerwehr sechs Menschen verletzt, die vom Rettungsdienst vorsorglich medizinisch erstversorgt wurden. Angerückt war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot, weil zunächst eine größere Anzahl von Verletzten gemeldet wurde: Ein Einsatzleitwagen, ein Löschfahrzeug, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge und vier Rettungswagen waren an der Unfallstelle.

Nur zwei Frauen ins Krankenhaus

Zum Glück mussten am Ende nur zwei Frauen in die Krankenhäuser EKO und St. Clemens gefahren werden. Sie wurden schwerer verletzt, da sie auf der Rückbank des Vestischen-Linienbusses 263 saßen. Dort fuhr der Stoag-Busfahrer auf. „Wir haben erst befürchtet, dass ein sehr schwerer Busunfall mit üblen Folgen für viele Fahrgäste passiert ist. Am Ende ist das Ganze aber zum Glück nicht so schlimm ausgegangen“, sagt der Oberhausener Polizeisprecher Maik Podlech.

Nach den Informationen der Stoag befanden sich in beiden Bussen zusammen nur wenige Fahrgäste. Die beiden Busfahrer wurden routinemäßig nach dem Unfall von ihrem Tagesdienst entbunden und nach Hause gefahren. Sie sind beide nach Darstellung der Stoag unverletzt.

Gestoppt, kurz angefahren, nochmals gestoppt

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunternehmens sollen die beiden Linienbusse auf der Teutoburger Straße zunächst gestoppt haben, um kurz darauf anzufahren. Plötzlich soll der Vestische-Fahrer erneut gebremst haben – aus bisher unbekannten Gründen. Das kam für den Fahrer im Stoag-Bus völlig unerwartet – und so prallte er mit seinem Bus auf die Rückseite der Linie 263. Die Stoag bezeichnete ihren Fahrer als sehr erfahren. „In seinen 25 Jahren Fahrdienst ist ihm bisher kein einziger Unfall passiert“, gibt Stoag-Sprecherin Sabine Müller die Erzählung des betroffenen Busfahrers wieder.

Die Teutoburger Straße musste durch die Polizei länger gesperrt werden, weil Öl auf die Fahrbahn gelaufen war, das durch Dichtungsmittel ungefährlich gemacht werden musste.