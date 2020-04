Für Schulabschlüsse schaltet Oberhausens VHS um auf online

Viele aktive und lernwillige Menschen können zurzeit ihre Kurse bei der Volkshochschule nicht besuchen. Besonders trifft es jene, die einen Schulabschluss nachholen wollen. Diese werden aber durch ihre Lehrerinnen und Lehrer mit Aufgaben versorgt, auch per Papierpost. So bleiben sie in der Lage, sich auf ihren Schulabschluss vorzubereiten.

Auch für die Deutschlernenden erarbeitet die VHS Lösungen. Ein Teil, vor allem die Kurse vor der Prüfung, können eine professionelle Seminarumgebung in der VHS Cloud mit ihren Dozenten nutzen. Diese professionelle Plattform des deutschen VHS-Verbands ermöglicht sowohl Blended Learning (also die Unterstützung von real stattfindenden Kursen online) als auch reine Online-Lernangebote mitsamt Webinaren und Online-Sprechstunden. Für einige Kurse wird es Lernbriefe geben und Mails mit Übungsaufgaben. Das dient vor allem dazu, das Erlernte aufzufrischen und nicht über Wochen zu „verlernen“.

Gästeführer Ingo Dämgen zeigt die Backsteinkunst der 1920er

Die eigentlichen Deutschkurse sind nur unterbrochen und werden nach der Schließung an jener Stelle weitergeführt, an der sie pausieren mussten. Zugleich besteht die Möglichkeit, sich auf der Plattform des Volkshochschulverbands iwdl.de (Ich will Deutsch lernen.de) anzumelden und dort zu lernen und zu üben.

Oberhausens wohl imposantester Neubau der 1920er Jahre: Das Hauptlagerhaus der Gutehoffnungshütte von Peter Behrens. Ingo Dämgen hat der Baukunst der „Twenties“ nachgespürt. Foto: Olaf Fuhrmann / Funke Foto Services

Kostenfrei abrufbar ist die Ausstellung von Ingo Dämgen „Neues Bauen im Oberhausen der 20er Jahre“ mit Videoerläuterungen auf Facebook. Die eigentliche Fotoausstellung des sonst so gefragten Gästeführers und Sammlers kann zwar nicht „live“ im Bert-Brecht-Haus, aber dafür virtuell besichtigt werden.

Webinare für Kleinstgruppen und Solisten

Schon seit zwei Kursjahren können bei der VHS zertifizierte Schulungen zu kaufmännischen Themen als Webinare gebucht werden. Da nicht zu allen Themen immer genügend Teilnehmende für eine Lerngruppe erreicht wurden, haben so auch Einzelpersonen die Chance, beispielsweise Buchhaltung mit einem Abschlusszertifikat zu lernen. Insgesamt umfasst dieser Teil des aktuellen Kursprogramms 26 Angebote. Eine Anmeldung gegen Entgelt erfolgt – auch jetzt – über das Kursprogramm der VHS.

In der VHS Cloud finden Interessierte auch einen reinen Online-Grundlagenkurs zu Adobe Photoshop. Zu diesem Kurs mit Dozenten kann man sich bei der VHS anmelden und gegen eine Teilnahmegebühr den kompletten Inhalt inklusive Betreuung lernen. Ein Bildungsurlaub zum selben Thema musste gerade leider verschoben werden.

Nicht nur für Gesundheitskurse wie Yoga (hier ein Archivbild) fehlt der VHS noch die Streaming-Technologie, um sie online aufzubereiten. Sie ist aber bereits beantragt. Foto: Gerd / FFS

Zwei Online-Angebote zu digitalen Tools für Ehrenamtliche wurden ebenfalls bereitgestellt: Der eine ist nach Registrierung in der VHS Cloud zu finden, den anderen gibt’s kostenlos unter https://moodle.vhs.oberhausen.de auf Moodle, einer weiteren volkshochschuleigenen Lernplattform.

Streaming-Technologie schmerzlich vermisst

Gleich als das Bert-Brecht-Haus am 16. März geschlossen bleiben musste, hat die Volkshochschule reagiert und den Prüfungsvorbereitungskurs in Englisch für die zentrale Prüfung mit Einverständnis der Eltern online verlegt. Auch für die „eigenen Leute“ der Stadt Oberhausen wurde der Anwärter-Kurs für wissenschaftliches Arbeiten auf der Lernplattform digitalisiert.

Für die Zukunft gedacht und beantragt hat die 101-jährige VHS eine Streaming-Technologie, die das Miterleben von Vorträgen oder Gesundheitsübungen filmisch online ermöglicht. Diese wird jetzt schmerzlich vermisst, da mit den vorhandenen Geräten noch nicht jene Qualität zu erreichen ist, die allen auch Lernfreude bereitet.

Die VHS vermisst ihre Teilnehmenden in dem sonst so lebendigen Haus sehr. Eins wird dabei deutlich: echte Lerngruppen mit menschlichem Kontakt kann kein Online-Angebot ersetzen.