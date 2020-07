Der Geldautomat der Stadtsparkasse Oberhausen am Platz der Guten Hoffnung unterhalb der Nahverkehrstrasse wurde in der Nacht zu Freitag, gegen 2.30 Uhr, von unbekannten Tätern gesprengt.

Kriminalität Geldautomat am Centro Oberhausen in der Nacht gesprengt

Oberhausen. Nun hat es auch Oberhausen erwischt: Geldautomaten-Sprenger nahmen sich den Kasten der Sparkasse am Centro vor. Offenbar erfolgreich.

Die Busse und Straßenbahnen der Oberhausener Stoag durften am Freitag an der Haltestelle „Neue Mitte“ des Einkaufszentrums Centro zunächst nicht mehr halten, Fußgänger bat die Polizei vor Ort um einen Umweg: Am sehr frühen Freitagmorgen, in der Nacht gegen 2.30 Uhr, sprengten vier unbekannte Täter den Sparkassen-Geldautomaten am Platz der Guten Hoffnung direkt an der Haltestelle „Neue Mitte“. Nach Angaben der Polizei wurde der Geldautomat durch die offenbar sehr wuchtige Explosion fast komplett zerstört.

So sieht der Geldautomat am Freitagmorgen nach der Sprengung durch unbekannte Täter aus. Foto: Gerd Wallhorn / Funke Foto Service

Die Täter waren nach bisherigen Erkenntnissen der Oberhausener Ordnungshüter mit einem Auto direkt auf den Platz der Guten Hoffnung zu dem Geldautomaten gefahren. Nur wenige Minuten später flüchteten sie vom Tatort. Im Hellen, am Freitagmorgen, ermittelte die Polizei nähere Details vor Ort, sicherte nach Angaben von Polizeisprecher Maik Podlech Spuren. Wie viel Geld die Räuber stehlen konnten, wurde bisher nicht mitgeteilt.

Gegen 10.40 Uhr wurde Bussen und Bahnen wieder erlaubt, an der „Neuen Mitte“ zu halten. Fahrgäste stiegen aus, durften aber noch nicht die Treppe zum Platz der Guten Hoffnung nehmen – sie blieb mit Flatterband abgesperrt.

Die Polizei-Ermittler suchen jetzt Tatzeugen, Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Täter sowie weitergehende Informationen zu dem Fluchtfahrzeug. Tipps nimmt das Kriminalkommissariat K22 der Oberhausener Polizei telefonisch (0208-8260) oder als E-Mail an Poststelle.Oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.