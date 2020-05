Gericht verurteilt Angeklagten für fahrlässigen Vollrausch

Mit einer Verurteilung zu einer Geldstrafe von 4500 Euro (150 Tagessätze zu je 30 Euro) endete vor dem Landgericht das Verfahren gegen einen 47-jährigen Mann aus Mönchengladbach. Die Anklage hatte ihm beim Auftakt des Prozesses vor zwei Wochen versuchte räuberische Erpressung und versuchten Diebstahl vorgeworfen. Doch am Ende ging das Gericht lediglich von einem fahrlässigen Vollrausch aus.

Nach einem Konzert in der Oberhausener Arena am Abend des 27. Januar 2018 war der Angeklagte zunächst in ein falsches Auto gestiegen – darin saßen nicht seine wartenden Freunde, sondern ein gar nicht erfreuter Zeuge –, war dann über einen Parkplatz geirrt, gestürzt und hatte einige Zeit vergeblich Hilfe gesucht. Er fand sie schließlich in Gestalt zweier Frauen, die den 47-Jährigen aus Mitleid mitnahmen. Bis nach Hause bringen wollten sie den Mönchengladbacher allerdings nicht, obwohl der dafür Geld bot.

Angeklagter fuchtelte mit einem Taschenmesser herum

Als die freundlichen Damen ihn am Hauptbahnhof absetzen wollten, weigerte sich der Angeklagte auszusteigen und fuchtelte stattdessen mit einem Taschenmesser herum. Als die Frauen ausstiegen, versuchte er die Fahrerin noch zu packen, bekam von ihr aber nur die Fahrertür vor den Kopf. Vergeblich hatte der 47-Jährige zuletzt noch versucht, den Wagen selbst zu starten. Zeugen überwältigten ihn.

Die Theorie des Angeklagten, jemand müsse ihm irgendwo KO-Tropfen ins Glas getan haben, hielt das Gericht am Ende für unwahrscheinlich. Für den unzurechnungsfähigen Zustand, in dem sich der Angeklagte befunden habe, seien eher drei bis vier Liter Bier und einige Schnäpse verantwortlich gewesen. Und die habe der Angeklagte durchaus freiwillig zu sich genommen und sich damit zumindest fahrlässig in einen Zustand versetzt, in dem er nicht mehr wusste, was er tat.