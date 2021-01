Gnadenbild in St. Clemens: Sterkrade ist ein Wallfahrtsort

Oberhausen Oberhausen, ein Wallfahrtsort? Ein Blick in den Stadtnorden und nach Sterkrade zeigt, dass dieser Gedanke keineswegs abwegig ist.

Lourdes, Kevelaer, Alt-Ötting - Oberhausen? Ja, auch diese Stadt hat einen Wallfahrtsort. Der liegt in St. Clemens Sterkrade und ist gerade jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie für viele Menschen besonders wichtig.

In St. Clemens gibt es das Gnadenbild der "Mutter vom Guten Rat". Es handelt sich um eine Kopie eines Bildes von Lukas Cranach, dem Älteren, aus dem Innsbrucker Dom. Auf heute nicht mehr nachvollziehbaren Wegen kam es im 18. Jahrhundert über Passau nach Sterkrade und wird seit 1738 hier verehrt. Diese Geschichte kennt auch Propst Peter Fabritz in vielen Details. Das Gnadenbild von Maria gilt als wundertätig; von diesem Bildnis geht eine eigentümliche Atmosphäre aus. Das kann jeder bezeugen, der St. Clemens besucht.

1000 Jahre religiöses Leben

"Durch Corona gibt es derzeit keine Präsenzgottesdienste; da wird für zahlreiche Gläubige der Besuch des Gnadenbildes besonders wichtig", sagt Peter Fabritz und weist auf die vielen kleinen Kerzen vor dem Kunstwerk hin. Bei der heutigen Kirche St. Clemens handelt es sich um den dritten Kirchenbau an dieser Stelle; das 1872 geweihte neo-romanische Gotteshaus wurde durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg stark zerstört. Doch die Religiösität an diesem Ort reicht noch viel weiter, ja bis zu 1000 Jahre zurück. Im 13. Jahrhundert kamen die Zisterzienserinnen nach Sterkrade, deren Abtei bis 1809 Bestand hatte. Dann wurde die Klosterkirche zur ersten Pfarrkirche.

Biblische Erzählung

Die Menschen kommen zum Gnadenbild der "Mutter vom Guten Rat", um genau das, einen guten Rat, zu erhalten. Der Titel des Bildes geht auf die biblische Erzählung der Hochzeit zu Kana zurück, in der Jesus Wasser in Wein verwandelt. Dabei spielt ein Rat von Maria eine wichtige Rolle. Sie empfiehlt den Dienern: "Was er Euch sagt, das tut." Mit Marias Rat beschreiten die Menschen den Weg zum Glauben. Auf dem Sterkrader Gnadenbild wird das in gewisser Weise direkt sichtbar - mit einem Schritt nach vorn, den das kleine Jesuskind in Marias Armen macht. So hat es der Maler jedenfalls dargestellt.

Thema der Monatswallfahrt

Propst Fabritz sieht das Gnadenbild derzeit zudem unter aktuellen Bezügen und hat es deshalb in diesem Januar zum Thema der ersten Monatswallfahrt 2021 in St. Clemens gemacht: "Kirche braucht Beratung - Welchen Rat gibt Maria, die Mutter vom Guten Rat?".

"Ja, auch die Kirche benötigt Beratung", sagt der Propst. die Schuld der Kirche durch die zahlreichen Missbrauchsfälle und deren mangelhafte Aufarbeitung - diese Aufzählung ließe sich noch fortsetzen. Das Sterkrader Gnadenbild der "Mutter vom Guten Rat" könnte gerade in diesen, für die katholische Kirche so schwierigen Zeiten für eine Rückbesinnung auf das Wort Gottes stehen.