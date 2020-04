Gottesdienste: Passender Corona-Schutz für jede Kirche nötig

Oberhausen. Katholiken und evangelische Christen in Oberhausen wollen mit Umsicht das Gottesdienst-Programm in den nächsten Wochen wieder starten.

Katholiken und evangelische Christen blicken gespannt auf den Mai. Dann soll es auch in Oberhausen wieder echte Gottesdienste mit Gläubigen in der Kirche heben. Doch noch ist Geduld gefragt.

So berichtete Superintendent Joachim Deterding auf Anfrage unserer Redaktion, dass er damit rechne, dass echte Gottesdienste in den evangelischen Kirchen in Oberhausen voraussichtlich erst in drei bis vier Wochen stattfinden werden. Zuvor werde das Presbyterium in jeder Gemeinde ein Konzept für jede Kirche erarbeiten, wie das Zusammentreffen der Gläubigen unter strikter Beachtung des Infektionsschutzes organisiert werden kann. Man werde dabei auch etwaige Vorgaben der Politik streng beachten.

„Schutz der Menschen hat Vorrang“

„Wir fühlen uns als evangelische Kirche nicht in unserer Freiheit beschnitten“, unterstrich Joachim Deterding mit Blick auf die ausgefallenen Gottesdienste der letzten Wochen. Der Schutz der Menschen habe Vorrang; dass die Gottesdienste mit Gläubigen in den Kirchen nicht stattgefunden hätten, sei eine sinnvolle Maßnahme gewesen, die man nach wie vor mittrage. Stadtweit soll es möglichst zu einem einheitlichen Termin wieder losgehen.

Ähnlich äußert sich auch das Stadtdekanat der katholischen Kirche in Oberhausen. Es begrüßt einhellig die jüngste Entscheidung von Ruhrbischof Franz-Josef Oberbeck, ab Mai wieder öffentliche Gottesdienste unter Auflagen zu ermöglichen. Stadtdechant Dr. Peter Fabritz erklärt dazu: „Die vier Oberhausener Pfarreien erarbeiten jetzt zeitnah Konzepte, wie die nötigen Maßnahmen, zum Beispiel zu Abstandsregeln und Desinfektion, umgesetzt werden können.“

Dezentrale Entscheidungen

Auch bei den Katholiken sollen also passgenaue, einzelne Konzepte für jeden Standort entstehen. Da jedes Kirchengebäude andere Voraussetzungen habe, müsse das dezentral vor Ort entschieden werden. Auch Katholikenratsvorsitzender Thomas Gäng zeigt sich erfreut, dass sich im Mai beim Thema Gottesdienste konkret etwas tun werde, denn: „Für viele Gläubige ist diese geistliche Nahrung essentiell.“ Natürlich seien durch die Auflagen noch keine „normalen“ Gottesdienste möglich, aber zumindest habe man wieder die Möglichkeit, gemeinsam die Eucharistie zu feiern.

Damit besonders jene Gläubigen, die zur Risikogruppe gehören, sich nicht unnötigen Risiken aussetzen müssen, filmt das Stadtdekanat weiterhin Gottesdienste und stellt sie online zur Verfügung. Diesen Service bietet auch die evangelische Kirche in Oberhausen weiterhin an. Schon jetzt steht fest: Die christlichen Gemeinden in Oberhausen haben in der Corona-Krise in Sachen Digitalisierung einen großen Sprung nach vorn gemacht. Die Übertragungen im Internet fanden guten Anklang und wurden attraktiv in Szene gesetzt – Erfahrungen, auf die man jetzt immer wieder zurückgreifen kann.