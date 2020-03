Graphic Novel für alle, denen Bücher die Welt bedeuten

Leuchtend rot lugt das Lesebändchen aus ihm: diesem sorgsam anmutig gestalteten Buch über Bücher, Buchhändler und lesende Bücherliebhaber. Gezeichnet und geschrieben hat diese Graphic Novel der Japaner Shinsuke Yoshitake für alle, denen Bücher die Welt bedeuten können.

Eine kleine Buchhandlung als Ort der Wünsche und Wunscherfüllung. Ein ebenso kleiner, schnauzbärtiger Buchhändler als Türöffner und Wegweiser in einen Bücherkosmos, in dem überraschende Geschichten über und von diesen viereckigen Papierwesen warten. So z. B. die vom Ursprung ihrer rechteckigen Gestalt: die hat nämlich mit der unerfüllten Liebe eines Königs zu einer Prinzessin zu tun.

Vom Büchergrabstein bis zum Bestsellertraum

Wo kommen die Bücher her? Und wo gehen sie hin? Der Zauber der Bibliotheken wird beschrieben und beschworen. Und es gibt auch einen Büchergrabstein, eine Art Friedhofsbücherschränklein, das man mit Büchern für den Jenseitigen bestücken und umgekehrt dessen Lieblingsbücher daraus zur andenkenden Lektüre entnehmen kann. Und auch solche, die er wohl gerne noch empfohlen hätte.

Die finale Geschichte ist ‚Bestsellerträume’ betitelt. Wie die Autoren unterschiedlichster Bücher doch alle insgeheim davon träumen, ihre buchstabenen Kinder mögen Bestseller werden! Aber auf den Kundenwunsch nach einem Buch über das erfolgreiche Schreiben von Bestsellern darf der kleine Buchhändler lächelnd antworten: „Tut mir leid, dieses Buch muss erst noch geschrieben werden.“

Shinsuke Yoshitake: Die Buchhandlung der Wünsche, übersetzt von Silvia Chiarini und Nicole List. Verlag Hermann Schmidt, 15 Euro.