Grundschüler aus Oberhausen gewinnen Raumfahrt-Preis

Der Wettbewerb „Zukunftsflieger“ will Kindern technische und naturwissenschaftliche Aspekte der Luft- und Raumfahrt näherbringen. Im Bild zu sehen ist eine Ausstellung in der Sternwarte Bochum.

Oberhausen. Die Klasse 4b der Grundschule an der Oranienstraße in Oberhausen hat am „Zukunftsflieger“-Wettbewerb teilgenommen. Und ist unter den Gewinnern.

Die Schule an der Oranienstraße in Schmachtendorf hat beim „Zukunftsflieger“-Wettbewerb des Bundesverbandes der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie einen Preis gewonnen. Die Oberhausener Grundschule ist damit einer der drei Preisträger der Nachwuchsinitiative und ist die „beste Klasse Deutschlands“ in der Kategorie „Aufgabenlösung“. Über 50 Einsendungen von Projekten, die Schüler rund um die Themen Luft- und Raumfahrt gestaltet hatten, musste die Jury bewerten. 300 Euro Klassenkassen-Zuschuss bedeutet der Gewinn neben der Ehre für die Schüler aus Oberhausen.

Tragfähige Brücke aus Papier gebaut

In ihrer Kategorie hob Jury-Mitglied Professor Peter Dahmann die Leistung der Oberhausener Gewinner hervor: „Die Schülerinnen und Schüler der 4b der Schule an der Oranienstraße haben aus Papier eine tolle und sehr stabile Brücke gebaut. Sie lernten mit Papier umzugehen, haben sehr gute Ideen gehabt um aus einzelnen Papierblättern tragfähige und lange Rohre und Rollen aus Papier herzustellen und mit diesen Rollen dann eine Brücke zu bauen. Mit zahlreichen Experimenten entstand eine Brücke, die einen Jungen aus der Klasse und noch weitere zehn Kilogramm tragen konnte. Diese Brücke war superleicht und hatte die höchste Tragkraft! Das war eine beeindruckende Leistung der Kinder und sie haben den ersten Platz in der Kategorie ‘Aufgabenlösung’ sehr verdient gewonnen.“ Ein kleiner Wermutstropfen war für die Schüler, dass sie wegen der Corona-Pandemie nicht, wie eigentlich vorgesehen, zur Preisverleihung nach Berlin fahren konnten. „Aber sie sind auch so sehr stolz“, sagt Lehrerin Patricia L’hoest.

Jan aus der Klasse 4b der Schule an der Oranienstraße demonstriert die Tragfähigkeit der Papierbrücke. Foto: Schule an der Oranienstraße

Im Schuljahr 2020/2021 erwarten die Grundschulen in ganz Deutschland wieder spannende Themen rund um die Luft- und Raumfahrt: Die Grundschulinitiative „Zukunftsflieger“ geht weiter. Informationen finden Interessenten zum neuen Schuljahr unter www.zukunftsflieger.de. Ziel der Initiative ist es, Grundschülern dritter und vierter Klassen technische und naturwissenschaftliche Aspekte der Luft- und Raumfahrt näher zu bringen.