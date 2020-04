Handwerk: Betriebe benötigen Aufträge statt Corona-Hilfen

Oberhausen. Maler-Innung und Kreishandwerker richten einen Appell an Politik und Städte: Statt Kredite und Kurzarbeitergeld benötigen die Betriebe Aufträge.

Eimer mit Wandfarbe stehen ungeöffnet im Lager, Farbroller lehnen an der Wand, Pinsel und andere Utensilien liegen in den Regalen. Im Malerbetrieb von Murat Kas ist es ruhig geworden. Wegen der Coronakrise gehen die Aufträge zurück, Kunden ziehen bereits erteilte Aufträge wieder zurück. Für seinen einzigen Mitarbeiter musste Murat Kas bereits Kurzarbeit anmelden. „In den ersten beiden Wochen konnte ich mich noch über Wasser halten“, sagt der Oberhausener. „Aber so langsam steigt mir das Wasser bis zum Hals.“

So wie Murat Kas ergeht es vielen Betrieben im Maler- und Lackiererhandwerk. In den nächsten sechs Wochen rechnet jedes zweite Unternehmen mit Umsatzausfällen von mehr als 50 Prozent. So berichten es Handwerks-Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung, Guido vom Ufer, und Barbara Yeboah, Geschäftsführerin der hiesigen Kreishandwerkerschaft.

Hotel sagt Großauftrag ab

In Oberhausen seien ihm wegen der Coronakrise allein zwei Großaufträge verloren gegangen, erzählt Kas. In einem Fall sollte er ein Hotel renovieren, „aber denen geht es ja selbst nicht gut, da habe ich vollstes Verständnis.“ Doch seinen Betrieb ziehe das eben auch runter. Er habe zwar Soforthilfe bei der Landesregierung beantragt, „aber ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte“, sagt der Vater zweier Kinder.

Allein im Malerhandwerk liege der Liquiditätsbedarf bei 2,8 Milliarden Euro, schätzen die Experten der Kreishandwerkerschaft. „Die Rezession wird nachhaltig sein und die Existenz der Betriebe stärker bedrohen als die Kontaktsperre“, warnen Guido vom Ufer und Barbara Yeboah. Die Investitionsbereitschaft in Industrie, Handel, Gastronomie und Privatwirtschaft werde durch die Krise auf längere Zeit sinken.

Experten sehen Chance in Corona-Krise

Die beiden sehen aber auch eine große Chance: Öffentliche Einrichtungen wie Schulen oder Sportstätten seien „die letzte Stütze unserer Branche“. Es bestehe auch in Oberhausen ein großer Investitionsstau. „Wenn wir diesen beherzt auflösen, schaffen wir eine Win-Win-Situation für das Handwerk und die gesamte Bevölkerung.“

Die Unternehmen bräuchten keine Kredite und kein Kurzarbeitergeld. „Wir benötigen Aufträge“, sagen vom Ufer und Yeboah. Der Staat könne auf manches Hilfsangebot verzichten „und würde als Gegenleistung eine sanierte Schule oder eine generalüberholte Turnhalle bekommen.“ Kritische Infrastrukturen, auch die Krankenhäuser, würden langfristig ertüchtigt. „Wir würden als Gesellschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen.“

Handwerk fordert öffentliche Aufträge

Oberhausen Zusammenschluss der Innungen Die Kreishandwerkerschaft Mülheim-Oberhausen ist ein Zusammenschluss aller Handwerksinnungen in den beiden Städten. Sie berät Betriebe beispielsweise in arbeits- und sozialrechtlichen Fragen, vertritt sie bei Gerichtsverhandlungen, hilft bei Existenzgründungen und versorgt sie regelmäßig mit aktuellen Informationen.

Die Kreishandwerkerschaft appelliert an Politiker und die Kommunen. Öffentliche Investitionen sollten ausgeweitet, anstehende Baumaßnahmen zügig beauftragt, Genehmigungen etwa für einen Gerüstbau einfacher erteilt und Bürokratie abgebaut werden. Statt Aufträge öffentlich auszuschreiben, sollten Städte beschränkte Ausschreibungen oder freie Vergaben vorziehen, um regionale Handwerksbetriebe zu unterstützen. So erhielten Städte nicht nur eine modernisierte Infrastruktur, sondern auch Steuern und Sozialabgaben der Betriebe.

Aufträge würden auch Murat Kas deutlich besser helfen als Kredite, sagt der 49-Jährige. Einige Arbeiten könne er sogar auch während der anhaltenden Krise ausführen, Fassadenanstriche zum Beispiel. Auch in leerstehenden Wohnungen kann er arbeiten, Wände verputzen und streichen, tapezieren oder Schimmel beseitigen oder auch Parkett oder Laminat legen. Renovierungsaufträge für bewohnte Wohnungen kann er dagegen derzeit nicht annehmen. „Die mögliche Ansteckungsgefahr für beide Seiten ist zu groß“, sagt er. Er freue sich über jeden Kunden, „aber die Gesundheit geht auch in Krisenzeiten vor.“