Harter Vorwurf: Oberhausener Jobcenter machte mich obdachlos

Wilfried Pols hat in seinem Leben schon so einiges durchgemacht. Doch er gibt nicht auf. Die letzte Auseinandersetzung mit dem Jobcenter Oberhausen habe ihm aber sehr zugesetzt. Der 59-Jährige ist gelernter Einzelhandelskaufmann und war bis vor wenigen Jahren Miteigentümer eines Dreifamilienhauses in Oberhausen. Nach seiner Erzählung begann seine Talfahrt, als er an Menschen Wohnungen vermietete, die ihre Miete nicht bezahlten.

„Ich war zu diesem Zeitpunkt arbeitslos, die Nebenkosten für alle Wohnungen liefen aber weiter, die musste ich als Vermieter begleichen und so häuften sich meine Schulden.“ Es kam zur Zwangsversteigerung. Pols machte sich auf die Suche nach einer neuen Arbeit. „Was in meinem Alter nicht leicht ist.“

Oberhausen Beratungen zurzeit nur telefonisch oder online Alle Beratungsdienste und damit auch die Sozialberatung der Caritas Oberhausen haben wegen der Coronavirus-Pandemie ihre offen zugänglichen Sprechstunden eingestellt. Davon betroffen ist auch die Sozialrechtliche Beratung der Essener Sozialhilfe in Sterkrade und Alt-Oberhausen. Erreichbar bleiben die Berater aber über die auf der Caritas-Homepage hinterlegten E-Mail-Adressen und Telefonnummern, unter info@caritas-oberhausen.de und die Facebook-Seite (https://www.facebook.com/caritasOB). Des Weiteren steht unter Telefon 0208-91107-0 eine Hotline für Hilfs- und Beratungsanfragen zur Verfügung. Fast rund um die Uhr ist die Chatberatung www.caritas.de/onlineberatung erreichbar.

Dann die erste gute Nachricht: „Ich könnte als Quereinsteiger an der Rezeption in einem Hotel in Winterberg anfangen, sollte dort aber erst einmal auf 450-Euro-Basis arbeiten.“ Wilfried Pols riskierte diesen Schritt. Zwölf Monate lang lebte er von 450 Euro monatlich, lieh sich von Freunden Geld. Dann kam die lang ersehnte Festanstellung. „Fünf Jahre arbeitete ich in diesem Hotel in Winterberg, ich verstand mich gut mit dem Inhaber und übernahm nach und nach immer mehr Leitungsaufgaben.“

Mit dem neuen Küchenchef des Hotels wurde alles anders

Als ein neuer Küchenchef ins Team kam, änderte sich für Pols alles. „Bereits nach kurzer Zeit machte er mir den Job streitig, wollte selbst mehr mitmischen.“ Pols sagt rückblickend knapp: „Ich durchlebte eine Zeit voller Mobbing-Attacken, denen ich schließlich nicht mehr gewachsen war – mein Arbeitgeber und ich trennten uns.“

Weil er Familie und Freunde in Oberhausen hatte, wollte er zurück in seine Heimatstadt. „Ich suchte aus der Ferne eine Wohnung und fand eine in der Goebenstraße.“ Da er nur 630 Euro Arbeitslosengeld erhielt, wandte er sich wegen aufstockender Leistungen an das Jobcenter in Oberhausen. „Auf eine Antwort warte ich bis heute.“ Die Bleibe in Winterberg war bereits gekündigt, die neue Wohnung konnte er ohne die Zusage des Jobcenters nicht anmieten. „Ich musste mich obdachlos melden.“

Ein paar Tage lebte Pols auf der Straße, dann nahm ihn ein Freund auf. Er hatte Glück. In dem Haus, in dem sein Freund samt Familie wohnte, wurde eine größere Wohnung frei. „Mein Freund zog in diese Wohnung und der Vermieter bot mir die freigewordene kleine Wohnung an.“

Frühzeitig habe er sich sofort erneut um aufstockende Leistungen für diese Wohnung beim Jobcenter bemüht und zeitgleich einen Antrag auf Erstausstattung gestellt. „Doch die aufstockenden Leistungen wurden abgelehnt.“ Erst als sich eine Caritas-Mitarbeiterin einschaltete, habe sich etwas bewegt.

Arbeitsloser: Die Mitarbeiter des Jobcenters kamen ohne Vorankündigung

„Ohne Vorankündigung standen dann plötzlich Jobcenter-Mitarbeiter vor der Tür und sahen sich die Wohnung an.“ Noch am gleichen Tag habe er einen Brief im Briefkasten gehabt. „Mir wurde ein rückzahlbares Darlehen für die Erstausstattung bewilligt, aber das kann ich doch gar nicht zurückzahlen.“ Pols schaltete einen Anwalt ein. „Knapp eine Woche später gewährte mir das Jobcenter dann doch 1500 Euro ohne Rückzahlung.“

Die Wohnung hätte er übrigens trotzdem fast doch nicht bekommen. „Die monatliche Kaltmiete lag um zwei Euro zu hoch, deshalb hatte das Jobcenter die Kostenübernahme abgelehnt.“ Der Vermieter bot Pols aber an, die Kaltmiete um eben jene zwei Euro zu senken. „Danach erhielt ich auch die Bewilligung vom Jobcenter.“

Pols sagt: „Diese Unsicherheit hat mich fertig gemacht, immer wenn ich zum Amt musste, war mir vorher übel.“ Richtig krank habe er sich in dieser Zeit gefühlt. Doch der Oberhausener ist auch sehr dankbar für die Hilfe durch die Caritas und durch seinen Anwalt. Sein Arbeitslosengeld ist inzwischen ausgelaufen, er erhält jetzt Hartz IV. Um mit dem wenigen Geld zurechtzukommen, geht er regelmäßig zur Oberhausener Tafel. Pols sagt trotzdem: „Ich habe eine eigene Wohnung, ich bin glücklich.“

Das sagt das Jobcenter Oberhausen

Für das Jobcenter bezieht Josef Vogt Stellung. Der Sprecher des Jobcenters Oberhausen weist darauf hin: „Wir hatten Herrn Pols aufgefordert, uns Nachweise für die erste Wohnung in der Goebenstraße zu bringen.“ Aber er habe nie einen Mietvertrag vorgelegt, auch keine Nachweise darüber, ob er noch über Eigenmittel aus dem Verkauf des Hauses verfüge. „Damit konnten wir die Kostenübernahme nicht prüfen.“

Bei der zweiten Wohnung sei die Kaltmiete zunächst zu hoch gewesen. „Ob zwei Euro oder 200 Euro – wir haben keinen Spielraum“, betont Vogt. Als die Miete angepasst worden sei, habe das Jobcenter die Kostenübernahme sofort bewilligt.

Das von Pols geschilderte Darlehen für die Erstausstattung hält Vogt für ein Missverständnis. „Unsere Mitarbeiter hatten ihm ein Aufklärungsschreiben in den Briefkasten geworfen, in dem steht, dass er entweder ein Darlehen bewilligt bekommt oder der Zuschuss von uns komplett übernommen wird.“ An dem Tag, an dem das Jobcenter das Geld für diesen Zuschuss bereits überwiesen hatte, „ist zeitgleich der Brief des Rechtsanwaltes eingegangen – das war also eigentlich gar nicht notwendig“.

Der Jobcenter-Sprecher bittet um Verständnis: „Wir haben Vorgaben, an die wir uns halten müssen. Wir prüfen, weil wir verantwortungsvoll mit öffentlichen Geldern umgehen, aber wir machen möglich, was möglich ist.“