Heinrich-Heine-Schüler interviewen Staatssekretärin Bär

Oberhausen Der Schul-Podcast "Heinefunk" hatte schon mit vielen prominenten Politikern Gesprächskontakt. Nun folgt Staatsministerin Dorothee Bär.

Zwei Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen haben auf YouTube einen großen Auftritt.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

Junge Menschen werden von der Bundesregierung um Rat gefragt und Nachwuchs-Journalisten treffen eine Staatsministerin. Darum geht es bei diesem Online-Ereignis mit Oberhausener Beteiligung.

Die Schüler Megan Mitterbauer (15 Jahre, Klasse 9) und Tobias Klein (16, Jahrgang 11) des Heinrich-Heine-Gymnasiums treffen die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), auf YouTube. Das Gespräch startet am Donnerstag 28. Januar, um 11 Uhr.

Lernen auf Distanz

Die hochrangige Politikerin diskutiert mit den beiden Redakteuren des Schul-Podcasts "Heinefunk" und Schülern einer bayerischen und einer Berliner Schule über die Erfahrungen zu Pandemie-Zeiten, wie junge Menschen ihre sozialen Beziehungen trotz Schulschließungen aufrechterhalten, wie das Lernen auf Distanz klappt, wie die Schülerinnen und Schüler mit den Herausforderungen umgehen und vor allem auch, wo sie sich seitens der Politik und der Wirtschaft mehr Unterstützung wünschen.

Leben in Pandemie-Zeiten

In diesem Online-Gespräch werden außerdem Firmenvertreter sowie Joachim Türk vom Bundesvorstand des Kinderschutzbundes präsent sein und mit den Jugendlichen über ihr digitales Leben in Pandemie-Zeiten diskutieren.

Das Gespräch ist zugleich Start des Jugendwettbewerbs "myDigitalWorld" des Vereins "Deutschland sicher im Netz e.V.", deren Schirmherrin Staatsministerin Dorothee Bär ist. In den vergangenen Jahren erfolgte eine solche Debatte im Rahmen des Digital-Gipfels der Bundesregierung, in diesem Jahr coronabedingt per Videokonferenz. Der Heinefunk ist der Schulpodcast des Heinrich-Heine-Gymnasiums und auf heinefunk.de und auf der Schulhomepage hhg-ob.org abrufbar.