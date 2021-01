Den Prozess gegen die zuletzt in Oberhausen gemeldete Frau führten die Richter am Duisburger Landgericht.

Prozess Heroin geschmuggelt: 35-Jährige muss für fünf Jahre in Haft

Oberhausen/Duisburg Eine 35 Jahre alte Frau muss fünf Jahre ins Gefängnis, weil sie Heroin aus den Niederlanden nach Deutschland schmuggeln wollte.

Wegen Drogenschmuggels verurteilte das Landgericht eine 35 Jahre alte Frau zu fünf Jahren und neun Monaten Gefängnis. Sie war am 26. August 2020 in Oberhausen mit vier Kilo Heroin, die in einer Radkappe ihres Autos verborgen waren, erwischt worden. Das Rauschgift hatte sie für ihren Freund geschmuggelt.

Bis zu ihrer Tat hatte die Frau einen beeindruckenden Lebensweg hinter sich gebracht, so wurde es erörtert. Sie kam einst als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. Mit ungeheurem Ehrgeiz hatte die Frau Deutsch gelernt, ihren Schulabschluss nachgemacht, einen Beruf erlernt und sich als Im- und Export-Händlerin selbstständig gemacht. Auf eine feste Wohnung verzichtete sie, lebte in Frühstückshotels, zuletzt in Oberhausen.

Polizei erhielt Hinweise auf Drogenfahrt

Doch zuerst erschwerten die anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen ihren Handel mit Getreide und Gemüse aus ihrer ursprünglichen Heimat, dann warf sie die Corona-Pandemie erneut zurück. So ließ sie sich auf den Vorschlag ihres neuen Lebensgefährten ein, für ihn eine Drogen-Kurierfahrt in die Niederlande zu unternehmen. Und wurde prompt erwischt, nachdem die Polizei einen Hinweis auf die Drogenfahrt erhalten hatte.

Zu Gunsten der Angeklagten wertete die Strafkammer das rückhaltlose Geständnis. Und die Tatsache, dass sie bislang noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten war. Die Richter nahmen der 35-Jährigen sogar ab, dass sie von ihrem Freund und von Hintermännern kurz vor und bei der Tat unter Druck gesetzt worden sei, als sie aufgrund von Gewissensbissen beinahe einen Rückzieher gemacht hätte.

Allerdings sei die Angeklagte keineswegs ausschließlich zur Tat gezwungen worden. Sie habe sich auch von den in Aussicht gestellten 5000 Euro Botenlohn locken lassen, mit dem sie drängendste finanzielle Probleme hätte mildern können. Strafschärfend wirkte sich die große Menge des geschmuggelten Heroins aus. Und das sei bekanntlich keine so genannte weiche Droge, sondern ein hochwirksames gefährliches Rauschgift mit einem bekanntermaßen hohen Suchtpotenzial, so das Gericht.