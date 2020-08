Hier kann man Oberhausen mit dem E-Scooter erkunden

Oberhausen. Oberhausen mit dem E-Scooter erkunden, auf eigene Faust oder in einer geführten Tour. Hier gibt es alle nötigen Informationen über das Angebot.

Die Stadt erkunden können Gäste und einheimische Oberhausener bald nicht mehr nur zu Fuß oder mit dem gelben US-Schulbus der Wirtschafts- und Tourismusförderung (OWT), sondern auch mit modernen E-Scootern. Ab dem 15. August kann man die motorisierten Roller entweder ausleihen und selbst auf Entdeckungstour gehen oder eine geführte Tour mitmachen.

Zwei offizielle Touren soll es an den Wochenenden geben – bis in den Herbst hinein. Unter der Woche stehen die Scooter dann jedermann zum Ausleihen bereit. Elf Tretroller mit Elektroantrieb hat die OWT angeschafft, auch um ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit zu setzen, heißt es dazu in der Pressemitteilung.

Bei den neuen Touren können Teilnehmer ab 14 Jahre mitmachen. Bis Ende Oktober findet jeden Samstag von 16 bis 18 Uhr eine „Neue-Mitte-Tour“ statt. Ab dem Centro geht es über Burg Vondern, zum Olga-Park, durch Eisenheim und Kaisergarten zurück Richtung Gasometer und Centro. Sonntags beginnt ab 11 Uhr sogar eine dreistündige „Nachbarn-Tour“, die abwechselnd bis zum Tetraeder nach Bottrop oder zum Landschaftspark nach Duisburg-Nord führt.

Handy- und GoPro-Kameras willkommen

Begleitet werden beide Rundfahrten von Gästeführern, die am Wegesrand Fotoempfehlungen geben und Interessantes zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke berichten können. Für Klein-Gruppen sind individuelle Führungen auch zu anderen Zeiten und Zielen möglich. Mit ihren Rollertouren möchte die OWT gerade in Corona-Zeiten „ein neues, attraktives Format für Stadtführungen in Kleingruppen anbieten“, heißt es in der Mitteilung – abseits des Straßenverkehrs, gerne auch mit Handy oder GoPro-Kamera.

Die Roller erreichen eine Geschwindigkeit von bis zu 20 Stundenkilometern und sind für Personen bis zu 100 Kilo ausgerichtet. Die Die Teilnahmegebühren betragen für die Oberhausen-Tour 28 Euro pro Person, ermäßigt 24 Euro für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren und Studenten. Der Preis für die längere Tour am Sonntag liegt bei 34 Euro (ermäßigt 28 Euro). Schutzhelme werden von der OWT gestellt.

Treffpunkt für die beiden neuen „Elektro-Rundfahrten“ ist jeweils eine Viertelstunde vor Abfahrt an der OWT-Rollergarage in Parkhaus 7 am Centro (Sheffieldstraße, am Eingang des Treppenhauses Deck G 0). Innerhalb der Woche vermietet die OWT ihre Roller nach Verfügbarkeit zusätzlich tageweise. Dazu müssen sich alle Interessenten direkt in der Tourist Information im Centro (an der Coca-Cola-Oase) anmelden. Der Tagespreis liegt bei 22 Euro pro Roller einschließlich Helm, Schloss und Stadtplan.

Infos unter 0208-86 90 84 04, tourist-info@oberhausen.de, oberhausen-tourismus.de