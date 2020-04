Hotels in Not: Warum Versicherer Corona-Ausfall nicht zahlen

Oberhausen. Die meisten Hotels sind gegen einen Betriebsausfall versichert. Doch in der Corona-Krise verweigern viele Versicherungen die Zahlung.

Von jetzt auf gleich sind Hotels die Buchungen weggefallen. Urlauber und Geschäftsreisende müssen wegen der Corona-Ausbreitung vorerst zu Hause bleiben. Dem Gastgewerbe in Oberhausen stehen Umsatzeinbußen in Millionenhöhe bevor. Immerhin: Die meisten Häuser sind gegen einen Betriebsausfall versichert. Das dachten die Hoteliers zumindest. Doch viele von ihnen werden dieser Tage bitter enttäuscht.

So kann Uschi Wischermann-Bruckschlegel, Betreiberin des Parkhotels und des Hotels Residenz in Oberhausen, nur mit dem Kopf schütteln. „Wären das Ebola- oder das Hantavirus ausgebrochen, würde die Versicherung zahlen“, sagt sie verärgert. 15 verschiedene Viruserkrankungen seien in ihrem Versicherungsvertrag aufgeführt. Nicht aber Covid-19 – die durch Coronaviren ausgelöste Lungenkrankheit. „Wie denn auch?“, fragt sie. „Die Krankheit war bis vor wenigen Monaten ja noch unbekannt.“

Große Unterschiede in der Branche

Das Problem liegt in den Versicherungsbedingungen und wie diese ausgelegt werden. „Da gibt es in der Branche große Unterschiede“, erklärt Ingo Aulbach, Pressesprecher des Rhein-Ruhr-Bezirkes des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute. Einige Versicherungen arbeiten laut Aulbach mit Listen bestimmter Ereignisse, die versichert sind. Im Fall einer Pandemie also beispielsweise der Ausbruch bestimmter Viren. Problem: Viele Versicherer sehen diese Liste als abgeschlossen an. Viren oder Krankheiten, die nicht explizit aufgeführt werden, sind demnach auch nicht versichert.

Daneben gebe es aber auch Versicherungen, die ihre Kunden schützen, sobald ein Betrieb wegen einer meldepflichtigen Krankheit geschlossen werden muss. „Dann gilt die Meldepflicht als Kriterium“, erklärt Aulbach. „Es spielt dann keine Rolle, ob es sich um einen Ausbruch von Ebola oder Covid-19 handelt.“

Der Oberhausener Versicherungsexperte befürchtet, dass Betriebe, deren Versicherungen sich auf die Listen berufen, kaum eine Chance haben werden, Geld erstattet zu bekommen. Einige wenige Versicherungen würden in diesen Tagen Kulanz und Solidarität zeigen, „aber das sind die wenigsten“, sagt Aulbach.

Umsatzeinbußen: eine halbe Million Euro pro Monat

Für Hoteliers geht es um viel Geld: Ein Betriebsausfall von einem Monat bedeutet für Uschi Wischermann-Bruckschlegel und ihre beiden Hotels eine halbe Million Euro weniger Umsatz. Für die Angestellten hat sie bereits Kurzarbeit angemeldet. „Unsere Zimmermädchen gehen mit 40 Prozent weniger Lohn nach Hause – und eine Versicherung flüchtet sich in Ausreden.“ Viele ihrer Kollegen in der Region hätten zur Zeit ähnliche Probleme mit ihren Versicherungen.

Info Almosen? Die bayerische Lösung der Allianz Der Versicherer Allianz mit Sitz in München hat für den Freistaat Bayern eine Vereinbarung mit dem dortigen Hotel- und Gaststättenverband sowie der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und Versicherern getroffen. Aus Sicht der Allianz helfe bereits der Staat, etwa durch Kurzarbeitergeld und möglicher Zuschüsse, den Betrieben sehr. Den verbleibenden Restschaden von durchschnittlich 30 Prozent wolle die Allianz zur Hälfte bezahlen – also 15 Prozent der vertraglich vereinbarten Tagesentschädigung für maximal 30 Tage. So erklärt es ein Sprecher der Allianz auf Nachfrage. Die für Bayern gefundene Lösung wird die Allianz nach eigener Aussage auch den Kunden in Nordrhein-Westfalen anbieten. Doch für Thomas Kolaric, Geschäftsführer des Dehoga Nordrhein, ist die „bayerische Lösung“ nicht akzeptabel. „Versicherungen müssen sich an ihre Verträge halten und dürfen sich nicht hinter staatlichen Hilfen verstecken.“ Die Mitglieds-Betriebe in seinem Verband empfänden das Angebot als Almosen.

So sieht es auch der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Tausende Betriebe seien von den Problemen betroffen. „Das ist skandalös“, schreibt der auch für Oberhausen zuständige Dehoga-Verband Nordrhein in einem Brandbrief an verschiedene Versicherer. Die Hotel- und Gaststätten-Branche sei von der Corona-Krise besonders hart getroffen, die Umsätze gingen radikal zurück.

Versicherungen sehen sich nicht in der Pflicht

Mit der bisherigen Resonanz auf den Brief ist der Verband nicht zufrieden. Nur die wenigsten kämen mittlerweile ihrer Pflicht nach und entschädigen die Betriebe, berichtet Thomas Kolaric, einer von drei Geschäftsführern des Dehoga Nordrhein. Ein Großteil der Antworten waren Absagen. Die Versicherer sehen sich nicht in der Pflicht zu zahlen. Rund die Hälfte der Angeschriebenen habe erst gar nicht geantwortet.

Sollte die aus Dehoga-Sicht unrechtmäßige Ablehnung der Versicherungsunternehmen anhalten, erwartet Kolaric eine Prozesslawine. Doch damit wären zunächst einmal weitere Kosten für die betroffenen Hotels verbunden.