Hunderte Blumen für Ältere – Karnevalisten überraschen Heime

Blumentour der Jecken-Vereine

Die Bumentour der Oberhausener Narren erstreckte sich über das gesamte Stadtgebiet. Die Müllschlucker verschenkten Blühendes am Martha-Grillo-Heim an der Gustavstraße. Die Styrumer Löwen zeigten ihre Präsenz vor der DRK-Residenz an der Grenzstraße. Die KG Weiss-Grün Hoag schaute beim Haus Abendfrieden an der Dieckerstraße vorbei.

Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft kümmerte sich um das Bischof-Ketteler-Haus an der Ketteler Straße. Die KG Blau-Gelb Vondern brachte Blumen zum Haus Isabel am Klaumer Bruch. Und die Bernhardiner steuerten das Altenzentrum St. Clemens an der Hedwigstraße an.