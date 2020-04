Heimtiere In Oberhausen ausgesetzter Dobermann sucht neues Zuhause

Oberhausen/Bottrop. Hund „Kalli“ ist in einem Garagenhof auf der Falkensteinstraße entdeckt worden. Er ist etwa ein halbes Jahr alt und sucht einen neuen Besitzer.

Im März ist in einem Garagenhof an der Falkensteinstraße in Oberhausen ein ausgesetzter Dobermann-Rüde entdeckt worden, dessen Ohren und Rute offenbar sehr stümperhaft kupiert worden sind. Der Finder hat ihn ins Tierheim Bottrop gebracht. Das sucht für den jungen Hund nun einen neuen, vertrauensvollen Besitzer.

„Kalli“, so der Name, den ihm die Tierfreunde gegeben haben, ist etwa ein halbes Jahr alt. Er hat zwar einen Chip, ist aber in keinem Tierregister gemeldet. Nach Einschätzungen des Tierheims Bottrop ist er rassetypisch sehr temperamentvoll und neigt zu Übersprungshandlungen, wenn er „gebremst“ werden muss, zum Beispiel bei Begegnungen mit Joggern oder Radfahren.

Hundeerfahrene Halter gesucht

Grundsätzlich sei „Kalli“ ein liebes Tier, wenig sozialisiert, aber lernwillig. Für ihn sucht das Tierheim ein neues Zuhause bei hundeerfahrenen Haltern, die das Versäumte nachholen. Kinder in der Familie sollten schon größer sein.

Dobermann „Kalli“ ist etwa ein halbes Jahr alt und muss noch viel lernen. Mit einem erfahrenen Halter dürfte aus ihm ein toller Hund werden. Foto: Tierheim Bottrop

Weil das Tierheim Bottrop, Wilhelm-Tell-Straße 65, wegen der aktuellen Corona-Gefahr für Besucher bis auf Weiteres geschlossen ist, werden Interessenten gebeten, über die Telefonnummer 02041/93848 Kontakt aufzunehmen. Weitere Infos: www.tierheim-bottrop.de