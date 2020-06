In Oberhausen gibt es mietbare Spielwiesen für den Hund

Ungestört mit seinem Hund trainieren oder einfach mal eine Stunde den Luxus eines Privatwaldes genießen, in dem sich der Vierbeiner so richtig austoben kann – möglich macht es Anika Bahlo auf ihren mietbaren Hundeplätzen. Zwischen A42 und Rhein-Herne-Kanal hat die Hundetrainerin auf rund 10.000 Quadrametern ein Kleinod für Hundebesitzer in der Stadt wiederbelebt: das ehemalige H.U.N.D.-Oberhausen-Grundstück an der Emscherstraße in Lirich.

„Das ganze Gelände war zuletzt richtig verkommen und voller Müll“, erzählt Anika Bahlo. „Wir hatten eine Menge Arbeit damit, die Plätze wieder auf Vordermann zu bringen“. Bei eBay-Kleinanzeigen stand das grüne und dicht bewaldete Areal zum Verkauf. Anika Bahlo zögerte nicht lange und griff trotz einer „hohen Ablösesumme“ und des eher dürftigen Gesamtzustandes zu. Seit Dezember 2019 gehört das Hundeparadies nun der Duisburgerin – und folgt nach gründlicher Aufhübschung einem neuen Konzept.

Hundeplätze können im Internet gebucht werden

Denn nicht nur Kunden ihrer Hundeschule Teamplayer ist das Gelände seit Anfang des Jahres vorbehalten. Insgesamt vier separate Plätze lassen sich nun für Hund und Herrchen/Frauchen stundenweise übers Internet anmieten. „Das funktioniert wie bei Online-Kinotickets“, meint Anika Bahlo. „Man sucht sich auf meiner Homepage einen Platz und das gewünschte Datum aus. Danach kann man morgens und abends verschiedene Uhrzeiten buchen und nach der Angabe der Kontaktdaten direkt übers Internet oder später vor Ort bar bezahlen.“

Hier kann man die Plätze buchen Seit 2009 betreibt Anika Bahlo die Teamplayer Hundehalter-Schule. Seit Februar 2010 ist sie zudem Ansprechpartnerin für Helfer und Mitarbeiter im Duisburger Tierheim. Sie gibt wöchentliche Gruppen- und Einzelstunden im Tierheim als auch für Privatkunden. Die vier Hundeplätze auf dem neuen Gelände lassen sich auf www.anika-bahlo.de/platz-mieten buchen. Telefonisch erreicht man die Hundetrainerin und Problemhundeberaterin über 0151-11546286 und per E-Mail an info@anika-bahlo.de.

Zur Auswahl stehen zwei gut überblickbare Trainingsflächen, die speziell für kleinere Hunde eingerichtet sind und auf denen man ohne Ablenkung üben kann. Daneben gibt es einen „sportlichen Platz“ mit Agility-Geräten und – das eigentliche Highlight – einen sehr großen Naturplatz mit eigenem Waldstück, in dem man richtige Spaziergänge unternehmen kann – so weitläufig ist das Gelände. „Auf dem naturbelassenen Platz können sich die Hunde austoben und Gas geben. Wir hatten mal Besitzer von Windhunden hier, die konnten dank des Freilaufs ihre Hunde mal so richtig auf Endgeschwindigkeit bringen“, erzählt die Hundetrainerin.

Angebot richtet sich an Problemhunde

Die Platzmiete kostet jeweils 15 Euro pro Stunde – unabhängig von der Größe. Bis zu drei Hunde dürfen sich dann dort aufhalten – jeder weitere Hund kostet zwei Euro pro Stunde. Mit sicherer, teils engmaschiger Umzäunung, kostenlosen Hundekotbeuteln und Wassernäpfen, die über das gesamte Areal verteilt sind, sorgt Bahlo für das nötige Drumherum. Auch Bänke und Sitzgelegenheiten laden die Zweibeiner zum Verweilen ein, wenn der Vierbeiner spielt und stöbert. Außerdem ist ein Mitarbeiter rund um die Uhr anwesend, kümmert sich um Grünpflege und hilft bei Fragen rund um die Plätze aus.

Hindernisparcours: Auf einigen Trainingsgeräten lassen sich Hundesport-Disziplinen wie Agility ausprobieren. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Das Angebot von Anika Bahlo hebt sich dabei deutlich von den üblichen Freilaufflächen ab und richtet sich insbesondere an Halter von Problemhunden. „Ich bin ausgebildete Problemhundeberaterin und arbeite auch ehrenamtlich im Tierheim Duisburg mit schwierigen und verhaltensauffälligen Hunden. Für diese Tiere bieten die Plätze eine geschützte Umgebung, in der sie einfach mal Hund sein können und in dem sich ungestört trainieren lässt“, meint Anika Bahlo.

Und gerade Hunde, die aus dem Tierschutz kommen und Zwingerhaltung gewöhnt sind, genießen hier eine ungeahnte Freiheit, wie die Trainerin aus ihren regelmäßigen Spaziergängen mit den schwer vermittelbaren Tieren in ihrem neuen Oberhausener Hundeparadies weiß.

Die sollen auch auf anderem Wege davon profitieren: Einen Teil aus den Einnahmen der Platzvermietung spendet die Hundetrainerin nämlich an Tierheime aus der Region.