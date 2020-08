Innovation City: Online-Beratung zur energetischen Sanierung

Beratung per Videokonferenz: Am 11. August, 18 Uhr dreht sich alles um das Innovation City-Quartier Osterfeld-Mitte/Vondern und Fördermöglichkeiten zur energetischen Sanierung von Gebäuden.

Oberhausen. Die „Energiewende von unten“ soll im Innovation City-Quarter Osterfeld-Mitte/Vondern gelingen: Online-Themenabend am 11. August.

Seit Ende Juni gilt für das Innovation City-Quartier Osterfeld-Mitte / Vondern die staatliche Förderrichtlinie „Energiewende von unten“. Durch die kommunalen Zuschüsse können Immobilienbesitzer aus dem Projektgebiet bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden Geld sparen.

Experten beraten zu Fördermöglichkeiten

Der erste von der Stadt Oberhausen organisierte Online-Themenabend der Innovation City am Dienstag, 11. August, 18 Uhr will über die Fördermöglichkeiten informieren und Fragen zur Antragstellung beantworten. Wie die Stadt mitteilt, erhalten Teilnehmer in dieser Videokonferenz detaillierte Informationen und können den zugeschalteten Experten ihre individuellen Fragen stellen.

Anmeldung und Link per E-Mail

Für den kostenlosen Themenabend ist eine Anmeldung bei den Sanierungsmanagern Nikolai Spies und Benedikt Edeler unter der Rufnummer 0208/81069121 oder per E-Mail an info@innovationcity-oberhausen.de erforderlich. Wer daran teilnehmen möchte, erhält am Tag der Veranstaltung eine E-Mail mit dem Link zur Videokonferenz und eine ausführliche Anleitung, wie die Anmeldung funktioniert.